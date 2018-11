Leimen. (sg) Der Anstoß kam von der Diakonie. Sie hatte zum bundesweiten Aktionstag Altenpflege aufgerufen, um damit auf die kritische Situation im Pflegebereich aufmerksam zu machen. Denn die Situation in der Altenpflege ist heikel: Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steigt, Pflegefachkräfte werden dringend gesucht. Doch zugleich ist die Pflege chronisch unterfinanziert. Gefordert wird daher von der Politik ein Rettungspaket für die Altenpflege. Die der Diakonie angehörenden Senioren- und Pflegeheime unterstützten mit Aktionen und Kundgebungen die bundesweite Protestaktion. So auch das Dr.-Ulla-Schirmer-Haus der Evangelischen Heimstiftung mit Mitarbeitern, Bewohnern und deren Angehörige.

Als zuständiger Direktor des Regionalgebietes Kurpfalz-Ortenau nahm Thomas Becker beim Leimener Aktionstag kein Blatt vor den Mund und nannte deutlich seine Kritik: "In der Pflege ist es fünf vor zwölf!" Im Schwäbischen würde man sagen: "Der Pflege brennt der Kittel." Denn seit dem Jahr der Pflege 2011 sei erschreckend wenig passiert. Pflegebedürftigkeit sei mittlerweile zu einem Armutsrisiko geworden.

Nach den Veröffentlichungen des statistischen Landesamtes wird die Anzahl der Pflegebedürftigen in Baden-Württemberg bis 2030 um 43 Prozent auf rund 352.000 Menschen ansteigen. Zukünftig werden zwei Drittel der Pflegebedürftigen zu Hause und dort überwiegend von Angehörigen und Pflegediensten versorgt. Den Wunsch, so lange wie möglich zu Hause gepflegt zu werden, unterstützt die Evangelische Heimstiftung ausdrücklich. Trotzdem zeigt die Erfahrung, dass mit höherer Pflegebedürftigkeit und durch die zunehmenden Demenzerkrankungen der Bedarf an professioneller Hilfe in stationären Einrichtungen zunimmt.

Nach der aktuellen Pflegestatistik des Landes standen Ende 2011 für die vollstationäre Dauerpflege rund 98.000 Plätze zur Verfügung. Sie waren mit 87 Prozent ausgelastet. Selbst wenn alle Heime zu 100 Prozent ausgelastet wären, würden bis 2030 rund 32.000 Pflegeplätze fehlen. Das sei aber nur die halbe Wahrheit: Denn bis 2019 sollen nach dem Willen des Landes alle Doppelzimmer in den Pflegeheimen in Baden-Württemberg abgeschafft werden. So müssten rechnerisch rund 1000 Einrichtungen mit 50 Plätzen gebaut werden, um den Bedarf zu decken.

Nächster Kritikpunkt von Thomas Becker: Seit Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung im Jahr 1995 habe sich der Eigenanteil im Pflegeheim auf über 2000 Euro fast verdoppelt. "Mit diesen Beträgen sind Pflegebedürftige und Angehörige überfordert", so der Regionaldirektor. "Es ist dringend geboten, die Eigenanteile deutlich zu senken, indem die Leistungsbeträge der Pflegeversicherung angemessen dynamisiert und schrittweise bis 2020 verdoppelt werden."

Denn eines müsse sich jeder vor Augen führen: "Wir sind die Pflegebedürftigen von Morgen!" Becker forderte daher: "Wir brauchen mehr qualifiziertes Personal in den Pflegeheimen durch eine deutliche Anhebung der Personalschlüssel, sowie mehr Personal für die ambulante Pflege durch Anhebung der Zeitbudgets für Leistungen und eine deutlich bessere Bezahlung der Pflegekräfte, um mit anderen Berufen besser konkurrieren zu können." Die Politik in Bund und Land forderte er auf, endlich zielführend und zukunftsorientiert zu handeln.