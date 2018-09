Ob am Neckarlauer in Neckargemünd (links) oder in Neckarsteinach (unten rechts): Am und auf dem Fluss war gestern beim 'Lebendigen Neckar' jede Menge geboten. Fotos: Alex

Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd/Neckarsteinach. Der Neckar wurde gestern wieder lebendig. Der Aktionstag "Lebendiger Neckar" lockte Tausende Besucher zu den Veranstaltungen in Neckargemünd, Neckarsteinach und Dossenheim (siehe auch weitere Artikel auf dieser Seite).

Besonders viel los war gestern am Neckar in Neckargemünd: Ein Flohmarkt hatte sich auf dem Lohplatz und dem Neckarlauer sowie am Neckaruferweg auf Neckargemünder Seite ausgebreitet. Auch die Anwohner am Hanfmarkt machten mit Ständen mit. Verkauft wurde alles, was das Herz begehrt - vom Grammofon bis zur Sandsteinfigur. Und so wurden die Schnäppchen gleich tütenweise vom Flohmarkt weggetragen.

Die Besucher kamen zu Fuß, als Wanderer, mit dem Fahrrad, mit Motorrädern oder Autos. Alle Parkplätze rund um die Altstadt waren belegt und auch in der Bahnhofstraße wurde geparkt.

Das schöne und nicht zu heiße Sommerwetter tat sein Übriges, sodass sich die Teilnehmer des Flohmarkts genauso wohlfühlten wie die Gäste. Ausgiebig konnte von Stand zu Stand gestöbert werden. Eine Neckargemünderin hatte bereits den Flohmarkt auf dem Rewe-Parkplatz in Kleingemünd abgeklappert und berichtete: "Man glaubt nicht, wie voll es da ist - jedes noch so kleine Fleckchen ist belegt." Dafür waren die Platzverhältnisse am Neckar etwas großzügiger und es wehte ein angenehmes Lüftchen, sodass man in der Sonne nicht so sehr ins Schwitzen kam.

Für die Radler des AOK-Fahrradsonntags war es gar nicht so einfach, ihre Stempelstelle zu erreichen. Die Räder wurden auf dem letzten Stück durch die Menschenpulks geschoben. Gleich neben der Stempelstelle hatte sich der Neckargemünder Wassersportverein niedergelassen und bot kostenlose Fahrten mit seinem Schulboot an. Am Infostand versprachen Flugblätter des Vereins: "Wir bringen sie auf's Wasser." Denn beim Wassersportverein kann man verschiedene Sportbootführerscheine, Funkkurse und alle Segelscheine machen. Auch Segeltörns unternimmt der Verein. Bereitwillig gaben Michaela Heller und Heinz Elmar Pinnow interessierten Besuchern Auskunft.

Einer, der die Angebote des Wassersportvereins wahrnahm, war vor mehr als 15 Jahren Matthias Fleischer. Mittlerweile ist er Zweiter Vorsitzender des Vereins. Vor allem das Segeln macht ihm großen Spaß. Beim "Lebendigen Neckar" führte er das Schulboot, in das vor allem Kinder gerne einstiegen. Die kleinen Passagiere mussten aus Sicherheitsgründen eine Schwimmweste anlegen - und schon ging die kleine Rundfahrt los: ein bisschen den Elsenzlauf hinauf und auf dem Neckar hin und her, bis die Anlegestelle wieder erreicht war. Seit einigen Jahren nutzt der Verein, dem momentan 50 Mitglieder angehören, den "Lebendigen Neckar", um sich zu präsentieren.

Am Nachmittag sorgte die Band der Orchesterschule, die "Flying Alligators", für einen Menschenauflauf auf dem Neckarlauer und verbreitete mit rockiger Musik gute Stimmung. Die besten Konzertplätze zum Sitzen rund um die Bühne waren bei der Bewirtung am Neckarlauer durch die "Alte Scheune" zu finden. Wer es ein bisschen ruhiger mochte, fand kreative und informative Momente bei den beiden Ausstellungen "Gegen den Strich" mit rund 30 Künstlern des Vereins "wieArt Rhein-Neckar" und Malaktionen in der Villa Menzer oder bei "150 Jahre Feuerwehr Neckargemünd" im Museum im Alten Rathaus.

In Neckarsteinach war am Neckarlauer ebenfalls jede Menge los. Dort machten am Stand der Jugendfeuerwehr zahlreiche Fahrradfahrer Station. Die Nachwuchsbrandschützer informierten, hatten ein buntes Kinderprogramm mit Wasserspielen vorbereitet und boten verschiedene Stärkungen an, bevor es mit dem Rad wieder weiterging.