Von Nikolas Beck

Dossenheim. Sein Talent ließ sich schon in frühster Kindheit erahnen: Als sich Maximilian Böttinger von seinem Schnuller trennen sollte, setzte er sich in einen Bagger und vergrub ihn im Garten. "Ich habe auch schon als kleiner Junge angefangen, mit Steinen Muster zu setzen", erzählt der 20-Jährige und lacht: "Auch wenn das damals noch nicht so gut aussah." Garten- und Landschaftsbau wurden ihm im väterlichen Betrieb in Dossenheim in die Wiege gelegt. Inzwischen macht ihm in seinem Handwerk kaum noch einer etwas vor. Am Samstag tritt er gemeinsam mit seinem Teamkollegen Thomas Friedrich bei den Landesmeisterschaften der Landschaftsgärtner an.

Über seine guten Noten bei den Lehrgängen an der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg hat sich der Auszubildende qualifiziert. Nun geht es zum Auftakt der Gartenschau Enzgärten Mühlacker gegen die besten fünf Teams aus Baden-Württemberg. Auf die Sieger wartet dann ein Platz bei den Deutschen Meisterschaften auf der Bundesgartenschau in der Havelregion.

Dies sei natürlich sein Ziel, sagt Böttinger. "Aber wir wollen es sportlich angehen und einfach schauen, wie weit wir kommen." Am Samstag müssen die Teams praktisch alles zeigen, was ein Landschaftsgärtner beherrschen muss. Auch wenn im alltäglichen Geschäft vieles davon gar nicht angewandt wird, so Böttinger. "Im Wettkampf entstehen Mauern, die normalerweise nicht bezahlbar wären." Innerhalb von sieben Stunden gilt es, auf einer Fläche von neun Quadratmetern einen Garten nach Plan zu bauen. Eine ein- beziehungsweise zweihäuptige Natursteinmauer muss ebenso entstehen wie ein Natursteinmosaikpflaster und ein Natursteinpflaster als Treppe. Außerdem müssen jede Menge Sträucher und Gehölze angepasst werden. "Ich habe es mir leichter vorgestellt", sagt Böttinger, der sich bereits zwei Tage vor den Meisterschaften mit seinem Mitstreiter zur Vorbereitung in Stuttgart getroffen hat.

Seine Ausbildung absolviert Böttinger in Weinstadt, nicht im Familienbetrieb. Er habe einfach noch etwas anderes sehen wollen, sagt er. Übel nahm ihm das Vater Detlef nicht. Nach der praktischen Prüfung im September will Maximilian Böttinger Landschaftsbau und -Management studieren, ehe irgendwann auch über eine berufliche Rückkehr nach Dossenheim gesprochen werden kann. Vater und Sohn teilen aber noch eine weitere Leidenschaft: das Fliegen. 2008 machten sie zusammen den Segelflugschein, dann den Motorflugschein. "Das ist so ein Vater-Sohn-Ding", sagt Maximilian. Seine Augen strahlen, als er an die gemeinsame Zeit in der Luft denkt.

Was im Hobby funktioniert, läuft im Beruf aber nicht immer reibungslos. "Dass mein Vater im gleichen Metier tätig ist, macht es schon schwerer", schmunzelt der Sohnemann und erinnert sich an so manchen Verbesserungsvorschlag des Vaters. Dennoch freut er sich, dass Papa Detlef wie auch Freundin Anneke am Wochenende vor Ort die Daumen drücken - und vielleicht auch ein bisschen beruhigend auf ihn einwirken. Unter Lampenfieber leide er generell zwar eher weniger. "Aber Geduld ist nicht unbedingt meine Stärke." Sagt Maximilian Böttinger mit einem Augenzwinkern.