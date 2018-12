Was viele kaum für möglich gehalten hatten, ist eingetreten: Pünktlich zum Jahreswechsel ist das neue Leimener Verwaltungsgebäude in der Rathausstraße vollendet - nach einer Bauzeit von rund 20 Monaten. Auch wenn der neue Ratssaal noch nicht zur Gänze fertig sein sollte, ist das städtische Millionenprojekt so weit gediehen, dass in der ersten Januarwoche termingerecht der Einzug erfolgt. Aus diesem Grund ist die Stadtverwaltung vom 4. bis 8. Januar geschlossen. Dann werden die letzten Akten und Möbel aus dem angemieteten Kurpfalz-Centrum geholt, das über Jahrzehnte hinweg wesentliche Teile der Verwaltung beherbergte. Ab dem 11. Januar gelten bei der Stadtverwaltung wieder die regulären Öffnungszeiten. Das neue Rathaus ist für rund 120 Mitarbeiter konzipiert.