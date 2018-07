Eppelheim. (aham) Eppelheim führt ein Leben auf Pump. Das ist nichts Neues, wie Kämmerer Hubert Büssecker in der jüngsten Gemeinderatssitzung betonte. "Alles, was wir investieren, geschieht über Kredit", so der Herr über die städtischen Finanzen. Und er machte auch keine Hoffnungen, dass sich daran in naher Zukunft etwas ändern wird. Zumindest zum Besseren: 2017 müsse man sich wohl eher zehn Millionen Euro von der Bank holen.

Aber vorerst hatte der Gemeinderat über 7,26 Millionen Euro zu befinden, um nicht gedeckte Investitionen aus dem Kernhaushalt zu finanzieren. Vielleicht braucht die Stadtkasse auch "nur" 5,51 Millionen von der Bank - je nachdem, ob der Ertrag aus dem Verkauf der Hauptstraße 65 noch in diesem Jahr auf dem Konto der Stadt landet.

Die Kernaussage des Kämmerers während der Sitzung: "Sie müssen uns vertrauen." Denn die Verwaltung hatte zwar fünf Angebote bei Banken und Finanzdienstleistern eingeholt, nur: "Die sind nicht beständig", so Büssecker. "Die müssen morgen früh abtelefoniert werden." Daher war der Beschluss des Rates eher ein grundsätzlicher.

Wie der Kämmerer ausführte, gehe es um die Frage: Will man die Haushaltsbelastung gering halten, mit zwei beziehungsweise 2,5 Prozent Tilgung? Oder lege man mehr Wert auf die Gesamtlaufzeit? Angesichts des aktuellen niedrigen Zinsniveaus plädierte Hubert Büssecker für eine Zinsbindefrist von 30 Jahren. "In den letzten vier Wochen haben die Zinsen um 0,2 Prozent zugenommen", begründete er. Nur: Eine solche Laufzeit schränke das Angebot ein, da viele Banken diese nicht mehr anbieten würden.

Letzten Endes schenkten die Räte dem Kämmerer ihr Vertrauen und folgten seinem Vorschlag - getreu dem Motto "so günstige Zinsen gibt’s nie mehr".