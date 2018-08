Von Doris Weber

Dossenheim. Die Premiere im letzten Jahr war ein Riesenerfolg. Die "Dossema Stååkejzln", die Theatergruppe des Heimatvereins, hatte einen Volltreffer gelandet und gleich drei Mal vor ausverkauftem Haus den Schwank "Vadda, jetzad långt's" aufgeführt. Das Theaterspielen liegt der Truppe um Regisseurin Marianne Reiser im Blut, und so wurde kurzerhand eine Wiederaufnahme in Angriff genommen.

Am Freitag, 23. August, und Samstag, 24. August, wird jetzt erneut dazu in den Museumshof im Steinbruch Leferenz eingeladen. Beginn der Freilichtaufführung ist jeweils um 19 Uhr.

Warum der "Vadder" in seine Schranken verwiesen wird? Es geht um das Zusammenleben der Generationen. Was machen die Jungen mit den Altvorderen, die ein Leben lang geschuftet haben, wenn deren Arbeits- und Geisteskraft schwindet? Manche glauben, ihnen jede Daseinsfreude absprechen zu dürfen. Mit Szenen aus dem Alltag, aufgepeppt mit einer guten Portion Fantasie, wird das Thema aufgearbeitet. Trotz der Brisanz bleibt wegen vieler komischer Szenen Raum zum Lachen.

Und natürlich sprechen die "Stååkejzln" ihre Rollen im "Dossema" Dialekt. Das ist eine besondere Leistung, denn das Drehbuch verfasste Bernd Gombold in Schriftdeutsch. Die Akteure übersetzen im Spiel simultan. Alle Achtung!

Nach mehr als einem halben Jahr Pause muss das Team trotz Vorerfahrung wieder proben, obwohl Änderungen weder in der Besetzung noch in der Inszenierung vorgesehen sind. Die Stimmung ist entspannt, dennoch heißt es die Ärmel hochkrempeln. Seit April treffen sich die Schauspieler einmal wöchentlich, um das Stück komplett durchzuspielen. Rund drei Stunden dauern diese Tests.

So kurz vor der Aufführung kommt eine zusätzliche Schicht pro Woche dazu. Geprobt wird stets am Schauplatz der Aufführung, also auf der Bühne im Museumshof. Die Kulisse, zwei sich gegenüberliegende Bauernhäuser, ist noch in Vorbereitung aber die Positionen der Gestelle stimmen bereits.

Über das Wetter machen sich die Akteure aktuell eigentlich keine Sorgen. Sie gehen davon aus, dass es "hält". es gibt keinen anderen Weg: Eine Verlegung der Aufführung an einen anderen Ort ist ohnehin nicht möglich. So bleibt allenfalls die Möglichkeit, sie bei Regen sie auf einen anderen Tag zu verschieben. Doch daran will in der Vorbereitungszeit natürlich keiner denken.

Noch gibt es bei Salon Allmann, Buchhandlung Worring, Buch und Papier Deuring sowie Rulands Blumenwelt Karten im Vorverkauf.