Von Rainer Laux

Schönau. In ein akutes Stadium treten die Aktionen zur Umsetzung eines effektiven Stadtmarketings ein. Mit einstimmigem Beschluss vergab der Gemeinderat gemäß Angebot den Auftrag an die Firma Teamfoto, Videosequenzen anstehender Veranstaltungen zu erstellen, die ins Internet gestellt werden sollen.

Die Vielfalt von Möglichkeiten eines effektiven Stadtmarketings wurde von Bürgermeister Marcus Zeitler angesprochen, dazu zählten neben der Videovisitenkarte auch ganz allgemein die verstärkte Nutzung des Internet und eine aktuelle Homepage. Er sprach von einem "Basispaket", aufgrund dessen dann festgelegt werden könne, was weiter geschehen solle.

Mit zum Stadtmarketing gehört auch das Einrichten einer Steuergruppe, die aus bis zu sieben Vertretern des Gemeinderates und der Verwaltung besteht; es können auch ersatzweise sachkundige Bürger hinzugezogen werden. Die Gruppe wird in den Entwicklungsprozess der Videoinhalte mit einbezogen und wirkt gestalterisch mit.

Hier wurde auf Vorschlag von Robert Weber (SPD) konkretisiert, dass die Steuergruppe auch über die Inhalte entscheidet. Ihm war die zuvor im Beschlussvorschlag formulierte reine "Kann"-Bestimmung bei der Mitgestaltung zu schwach.

Mit dem Start der Umsetzung könne sofort begonnen werden, hieß es weiter im Beschlussvorschlag. Hier mahnte Friedbert Steigleder (SPD) sogleich eine umgehende Einberufung der Gruppe an und deren konstituierende Sitzung: "Sonst wird das nie was."

In Eigenregie und in eigener Organisation übernimmt die Steuergruppe die ausgearbeiteten Themen beider Fraktionen des Gemeinderates zum Thema Stadtmarketing und kann unter Hinzuziehen weiterer Beteiligter Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise ausarbeiten. So ist es geplant. Diese Vorschläge sollen dann, so steht es im Beschluss, in den laufenden Entwicklungsprozess im Bereich "Soziale Netzwerke und Vor-Ort-Stadtmarketing" einfließen.

Deutlich wurde im Verlauf der Diskussion, dass es dem Gremium ernst ist mit dem Thema Stadtmarketing. Das Problem einer mehr oder weniger vor sich hindümpelnden Geschäftswelt treibt viele im Klosterstädtchen um. Jedem ist klar: Hier muss etwas geschehen.

Die Steuergruppe steht sozusagen in den Startlöchern und scharrt mit den Hufen. Auch Heinrich Ludwig Runz (CDU) trug die Änderungsvorschläge mit: "Wir wollen aktiv werden."