Sandhausen. (fi) Es wird wieder nasse Füße geben. Wenn Bademeister Roland Falter am Montag die Tür zum Hallenbad in Sandhausen aufschließt, geht für die Badegäste eine längere Wartezeit zu Ende. Eine Woche vor den Sommerferien wurde das Bad geschlossen, die Bauarbeiter nahmen den Sanitärbereich gänzlich in Beschlag. Toiletten und Duschen wurden komplett erneuert. 350.000 Euro wurde dafür von der Gemeinde aufgebracht.

Eine stolze Summe. "Doch es war notwendig, etwas zu investieren", betonte Ortsbaumeister Michael Schirok. Der gesamte Bereich wurde total entkernt, bis auf die statischen Elemente wurde alles herausgenommen. Damit konnte auch der Grundriss geändert werden. Petra Kunkel vom Bauamt hatte bei der neuen Planung freie Hand. Gelb und blau, sowohl im Umkleide- als auch im Nassbereich lockern farblich die nüchterne Atmosphäre auf. Vor zwei Jahren wurden bereits die Umkleidebereiche neu gestaltet, vor sieben Jahren das Becken mit seinen 16,33 Metern Länge auf Vordermann gebracht.

Vor allem die neuen Duschen haben es in sich. Zweimal wöchentlich ist eine zwangsweise Desinfektion eingebaut. Damit soll der Gefahr von Legionellen begegnet werden. Das Duschwasser wird auf 70 Grad Celsius aufgeheizt und fließt durch die Leitungen und Zapfstellen. "Damit werden die gefährlichen Bakterien abgetötet, sollten sie sich überhaupt breit gemacht haben", so Roland Falter. Bei Neu- und Umbauten greifen eben auch neue Gesetzte und Vorschriften. Die früheren Desinfektionsanlagen mit dem Knopfdruck für die Fußspritzanlage sind längst verboten.

Wenn auch in den Duschen der bloße Mischhebel zu sehen und zu bedienen ist, dahinter verbirgt sich komplexe Technik. Die Fliesen auf dem Boden fühlen sich mollig warm an, die neue Fußbodenheizung sorgt dafür. Es riecht noch neu im Bad, das dürfen künftig vor allem die Schüler aller Schulen am Ort erleben. "Das ist der Hauptaspekt, das Schulschwimmen im Lehrschwimmbecken", so der Bademeister. Aber auch der DLRG Ortsverein ist froh, wieder ins Wasser gehen zu können. Und wenn eine Gemeinde schon ein Hallenbad vorhält, so dürfen sich darin natürlich auch die Einwohner wohlfühlen.

Info:Öffentliche und dazu kostenfreie Badetage sind angeboten am Montag ab 19 Uhr, dienstags und mittwochs (Warmbadetag) ab 20 Uhr und donnerstags ab 18 Uhr, jeweils bis 22 Uhr. Der DLRG-Ortsverein bietet vom Seepferdchen bis zum Rettungsschwimmerschein in Gold Kurse an, sogar der Erwerb eines Tauchscheins ist möglich.