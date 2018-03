An den Ständen rund ums Kloster gab es viel zu entdecken. Nach dem Fassbieranstich von Heiner Rutsch (3.v.r.) stießen die Ehrengäste auf die Festeröffnung an. Fotos: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Lobbach-Lobenfeld. 25 Jahre Klosterfest in Lobenfeld: Laut Bürgermeister Heiner Rutsch ist das eine Erfolgsgeschichte. Angefangen hat seiner Schilderung nach alles im Jahr 1988, als es erstmals den Versuch gab, die vielen Vereinsfeste am Ort zu komprimieren. Das gelang auch. Zwei Jahre später fiel das Fest dann allerdings aus, weil die örtliche Freiwillige Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen feierte. Während der Sanierung des Klosters und der Neugestaltung des Vorplatzes 2005 verzichteten die Vereine nochmals auf das Fest.

Seither gab es keine Unterbrechung mehr und das Klosterfest wurde auch für Gäste aus der gesamten Region immer beliebter. Das zeigte sich auch wieder am Wochenende. An den Kennzeichen der Autos, die teilweise auf dem Acker parkten, war zu erkennen: Zum Klosterfest in Lobenfeld kommen auch viele Gäste von auswärts.

Ellenlang war die Liste der Ehrengäste, die Heiner Rutsch zum Klosterfest-Jubiläum begrüßte. Etliche Städte und Gemeinden aus der näheren und weiteren Umgebung waren entweder durch die Bürgermeister selbst oder deren Vertreter präsent. Der traditionelle Fassanstich ging Heiner Rutsch locker und mit einem gezielten Schlag von der Hand. Danach floss reichlich Freibier für die Gäste. "Seid gegrüßt, ihr Lieben all, im schönen Lobbachtal" hieß es passend in dem Lied, mit dem der Männergesangverein das Klosterfest eröffnete.

Zum Fest gehörten auch Führungen durch die Klosterkirche mit ihren alten Wandmalereien und durch den erst vor einigen Jahren neu angelegten Klostergarten, der von Ehrenamtlichen gepflegt wird. Auch locken bei dem Fest kulinarische Köstlichkeiten: etwa die hausgemachte Kartoffelsuppe der Landfrauen oder Rindfleisch und Meerrettichsoße aus der Küche der Freiwilligen Feuerwehr, um nur ein paar Leckereien zu nennen.

Zum echten Kleinod ist der Kunsthandwerkermarkt vor Ort geworden. Freddy Bopp, Korbflechter aus Reichartshausen, war dort nach mehrjähriger Abstinenz mal wieder präsent. Für Objektemacherin Claudia Rippl aus Schönau, die gerne mit buntem Glas arbeitet, und Annette Müller - ihre Spezialität ist das Bemalen von Steinen mit Sprüchen - war es der erste "Auftritt" in Lobenfeld. Beide waren vom Ambiente begeistert. Zum vierten Mal präsentierte die Töpferei "TonArt" mit Werkstatt in Mönchzell in Lobenfeld ihre Waren. Aus Winterkasten, einem Ortsteil von Lindenfels im hessischen Odenwald, war der Kunstglaser Peter Hermanns angereist und setzte mit seinen Ausstellungsstücken besondere Akzente.

Als einheimische Marionetten-Macherin, die seit geraumer Zeit auch ein Atelier in Lobenfeld hat, stellte Brigitte Krämer ihre neuesten Kreationen vor. Unter anderem "Bären-Bild-Marionetten", die sich für Ungeübte mit nur zwei Fäden bewegen lassen und auch ein wunderbarer Wandschmuck sind. Ansonsten ist Brigitte Krämer inzwischen zur Spezialistin für Porträt-Marionetten geworden.

Der Klosterfest-Samstag war im Gegensatz zum Vorjahr von der Sonne verwöhnt. In der Feuerwehr-Scheune sorgten die "Kleinen Egerländer" für Musik, abends stand ein Rock-Konzert mit "Gonzos Jam" auf dem Programm. Am Klosterfest-Sonntag sorgten die Musikvereine aus Waldwimmersbach und Mückenloch für den guten Ton und in der Klosterkirche fand ein ökumenischer Gottesdienst mit Konzert statt.