Wiesenbach. (ke) Die Gemeinde ist in das "Programm zur Förderung kommunaler Radverkehrsanlagen" von den Jahren 2013 bis 2017 aufgenommen worden. Über diese Mitteilung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg informierte Bürgermeister Eric Grabenbauer in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats. Die Gemeinde kann nun Anträge zur Projektförderung einreichen. Erst dann wird beim Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen die formale Bewilligung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erteilt. Grundlage der Aufnahme in das Förderprogramm sind verkehrswichtige Radwege, die bestehende beziehungsweise geplante Radverkehrsnetze des Landes, der Landkreise, Städte und Gemeinden ergänzen.

Die bisher geplante Sanierung des Fuß- und Radwegs entlang des Biddersbachs zwischen der Brücke In der Au an der Gemarkungsgrenze zu Bammental und der Deywiesenbrücke umfasst den Neuausbau des Wegs, das Verlegen eines Leerrohrs für die Breitbandinfrastruktur und die Beleuchtung. Der zweite Abschnitt von der Straße In der Au bis zum Bachweg sieht den Grundstückserwerb, die Leerrohrverlegung und die Installation der Beleuchtung vor.

Die Gemeinde setzt bei der Beleuchtung auf moderne LED-Technik und strebt eine intelligente Steuerung mit Bewegungssensoren an. Bei Nutzung des Wegs soll in Fahrt- beziehungsweise Laufrichtung nur eine bestimmte Anzahl von Leuchten angehen, die danach automatisch wieder abgeschaltet werden.

Zur Aufnahme in das "Programm zur Förderung kommunaler Radverkehrsanlagen" wurde von der Gemeindeverwaltung ein Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur aufgestellt. Bei der Erläuterung der Vorhaben sprach Bürgermeister Grabenbauer in der Sitzung des Gemeinderats auch die dringend notwendige Verbreiterung des oft als Radweg genutzten "Bachwegchens" zwischen den Stegen an der Hauptstraße und beim katholischen Kindergarten an. Die konkrete Umsetzung der Maßnahmen sollte in den nächsten fünf Jahren erfolgen, um entsprechende Zuschüsse zu erhalten, sagte der Rathauschef weiter. Für die Installation der Beleuchtung des Wegs entlang des Biddersbachs einschließlich der Erdarbeiten liegt ein Angebot der Süwag Energie AG in Höhe von knapp 61 000 Euro vor. Für die intelligente Steuerung müssen die Kosten noch ermittelt werden.

Wie können die Fußgänger und Fahrradfahrer, die vom Damm des Hochwasserrückhaltebeckens kommen, die Landesstraße 532 sicher überqueren? Die Sprecher aller Fraktionen im Gemeinderat beschäftigten sich mit dieser Frage und sahen einen eindeutigen Handlungsbedarf. Es herrschte Einigkeit, dass im Bereich des Kreisels beim Neubaugebiet "Langenzeller Buckel" eine sichere Überquerung am ehesten gewährleistet werden könnte. Bürgermeister Grabenbauer wird dieses Problem bei der nächsten Verkehrstagfahrt ansprechen.

Einmütig beschloss die Ratsversammlung schließlich, das Ingenieurbüro Martin mit der gesamten innerörtlichen Radwegplanung und der Berechnung der Kosten zu beauftragen.