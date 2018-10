Von Ute Teubner

Leimen-Lingental. Es ist angerichtet: Nach gut eineinhalb Jahren Bauzeit bietet nun das "Landgut Lingental" oberhalb von Leimen einen Ort zum Verweilen, Genießen und Feiern mit hochwertigen Angeboten. Bis auf den Hofladen, der wohl erst im kommenden Frühjahr sein Sortiment aus regionalem Obst und Gemüse sowie Feinkost feilbieten wird, und der Patisserie Boris Ehinger, deren Ladenlokal derzeit noch im Ausbau begriffen ist, sind alle anderen Restaurants und Betriebe des Landgutes jetzt fertiggestellt. Hintergrund Hintergrund > Das Gourmet-Restaurant "oben" wird von Küchenchef Robert Rädel geführt. Der mehrfach ausgezeichnete Spitzenkoch, zuletzt Chef de Cuisine im Heidelberger "Simplicissimus", absolvierte seine Ausbildung in der Gastronomie der Dresdener Semperoper, sammelte Auslandserfahrung in Zürich, London und Bangkok und war von 2005 bis 2007 Chef Tournant beim Heidelberger Restaurant "Schwarz", wo er bereits auf Sterneni- veau kochte. Das Team um Robert Rädel bietet junge, kreative Gourmet-Küche und nutzt heimische sowie "vertretbare überregionale" Produkte. Der Gastraum ist für 20 Personen à la carte oder für Gesellschaften bis zu 40 Personen ausgelegt. > Im Restaurant "Küchenmichel" wird unter der Leitung von Bastian Götz und Küchendirektor André Gödde eine kleine, aber feine Karte mit regionaler Note geboten. Beide waren zuvor bereits in vielen bekannten Häuser der Region tätig. So war Götz bis zum Frühjahr dieses Jahres Küchenchef im Heidelberger Marriott Hotel; André Gödde, der seine kulinarische Ausrichtung selbst als "schnörkellos und bodenständig" beschreibt, war zuletzt Küchenchef im "Schwarz". Die "Küchenmichel"-Gaststube verfügt über 45 Sitzplätze; weitere 20 Sitzplätze gibt es auf der Restaurant-Terrasse. Bei schönem Wetter lockt zudem der Biergarten. > Das Landcafé Bonafede wird von der gleichnamigen Hockenheimer Privatrösterei betrieben. Röstmeister Rosario Bonafede hat 19 verschiedene Kaffeesorten im Ausschank, darunter auch den "Lingentaler Espresso No. 1", der exklusiv für das Landcafé geröstet wird. Die Kaffeespezialitäten können im Innenraum mit 50 Sitzplätzen oder draußen auf der Terrasse unterm Walnussbaum genossen werden. > Die Vinothek Laibach & Seeger ist eine Kooperation der Heidelberger Familie Laibach-Kühner, die seit 1994 in Südafrika nachhaltigen Weinbau betreibt, und des 1707 gegründeten und vielfach ausgezeichneten Leimener Traditionsweingutes Seeger. Die Erfahrung beider Winzerfamilien kommt im erlesenen Sortiment der Vinothek zum Ausdruck, das auch ausgewählte Weine befreundeter Winzer umfasst. > In der Blumenwerkstatt von Christiane Risch-Kübler gibt es Floristik für jeden Anlass sowie stilvolle Accessoires. Schwerpunkte sind Hochzeitsfloristik und Tischdekorationen. > "Zur schönen Linde" nennt sich der Showroom des auf Turnmöbel und Vintage-Design spezialisierten Möbeldesigners Andreas Göbel. Die Stücke wurden von gebrauchten Turnmöbeln zu "Kontrastmöbeln" für den ausgefallenen Geschmack aufgearbeitet.

"Ich bin froh, dass nun alles wieder in einigermaßen geregelten Bahnen läuft", gibt Dr. Michael Hofbauer, Eigentümer des Lingentaler Landgutes, unumwunden gegenüber der RNZ zu. Denn vom Erwerb des rund 1,3 Hektar großen Areals über die umfangreiche Sanierung der sechs stattlichen Bauernhäuser, die dem Heidelberger Kunsthistoriker mehrere Millionen wert war, bis hin zur Eröffnung der Anlage war es für den Bauherren ein weiter Weg. Mehrfach musste der 52-Jährige in Sachen Statik und Brandschutz nachjustieren, bis die Abnahmen durch das städtische Bauamt in trockenen Tüchern waren.

Doch dies ist mittlerweile fast schon wieder Vergangenheit. Längst strömen die Gäste nach Lingental, an manchen Feiertagen seien es gar mehrere tausend Besucher, die den Weg ins Landgut fänden, so Hofbauer. "Es ist alles sehr gut angelaufen und das Geschäft übertrifft unsere Erwartungen." Einen weit über die Region hinaus bekannten Namen hat sich bereits das Gourmet-Restaurant "oben" gemacht, dessen Küche die Handschrift von Küchenchef Robert Rädel - Sieger im Wettbewerb "Koch des Jahres 2013" - und Souschef Dominik Kirschbaum trägt. Übrigens sollen hier auch schon die "Gault Millau"-Tester wahre Sternstunden erlebt haben ... Auf einem kaum geringeren kulinarischen Niveau bewegt sich der "Küchenmichel" unter Leitung von Bastian Götz und André Gödde.

Mit besagtem Zuspruch kommt jetzt allerdings ein neues Problem auf Michael Hofbauer zu: Zusätzlicher Parkraum muss zwingend her - denn 82 Stellplätze, das wurde schon in den ersten Wochen klar, reichen bei weitem nicht aus.

Info: Am zweiten Adventswochenende ist im Landgut Lingental "Winterzauber" mit 20 Kunsthandwerkern aus der Region angesagt. Geöffnet ist der Adventsmarkt am Freitag, 6. Dezember, ab 16 Uhr, und am Samstag, 7. Dezember, sowie am Sonntag, 8. Dezember, jeweils ab 11 Uhr.