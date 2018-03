Von Manfred Bechtel

Spechbach. Wer gehofft hätte, in dem alten Brunnen einen Goldschatz zu finden oder wenigstens ein Skelett, wäre enttäuscht worden. Denn fürs Erste kamen nur schlammige Scherben aller Art zu Tage. Dazu viel Bauschutt, Flaschen und Mistgabeln. Dabei hatten die "Brunnenputzer" so darauf gehofft, etwas Brauchbares zu finden - keine Reichtümer, sondern Münzen oder datierte Ziegel, die aus der Geschichte des vergessenen Brunnens erzählen könnten. Durch einen Zufall war dieser nämlich jetzt im Hof des Olbert'schen Anwesens (früher Eichstädter) in der Hauptstraße 15 wiederentdeckt worden. Die historische Glühbirne, die mit dem Unrat im Eimer nach oben kam, konnte das Geheimnis jedenfalls nicht erhellen.

Begonnen hatte das Abenteuer mit einer dürren Thuja. Als die Olberts die Pflanzung neu gestalten wollten, stießen sie auf eine schwere Sandsteinplatte statt auf Erde. Nachbarn halfen mit, die Platte auf Rollen zur Seite zu wälzen. Zum ersten Mal seit wer weiß wie vielen Jahrzehnten fiel Tageslicht in den runden Schacht aus behauenen Sandsteinen. Tief unten spiegelte sich der Himmel im Wasser. Einen zusammengefallenen Brunnen hatte Ben Olbert erwartet, "dass er so gut erhalten ist, davon hätte man nicht geträumt". Der Blick in die Tiefe zeigt Mauerwerk mit einem Durchmesser von 90 bis 100 Zentimetern, sorgfältig ohne Mörtel wurden die Steine aufeinander gesetzt. Es ist in bestem Zustand, wie am Tage seiner Fertigstellung. Nur wann diese war, bleibt bislang ein Rätsel.

"So einen Brunnen habe ich noch nicht gesehen", gibt Fritz Strauß zu, der in der Nachbarschaft wohnt. Der 78-Jährige ist genau der Fachmann, der im Olbert'schen Hof jetzt gebraucht wird, denn er ist gelernter Brunnenbauer. 45 Jahre hat er in nah und fern in seinem Fach gearbeitet. Als er die Sonde hinunterlässt, zeigt sie den Wasserspiegel in 4,25 Meter Tiefe an, bei 4,80 Metern stößt das Messgerät auf Grund. "War das ein Ziehbrunnen?", will Ben Olbert wissen. "Ziehbrunnen waren bei uns nicht üblich", erklärt Brunnenbauer Strauß. Er vermutet, dass das Wasser mit einer Pumpe gefördert wurde: oben ein Schwengel, ein Rohr führte in die Tiefe, darin ein beweglicher Kolben.

Auf dem "Plan von dem Hochfreiherrlich von Venningenisch. vogteilichen Orte Spechbach 1786" hat Ben Olbert einen Brunnen ausgemacht, dessen "Lage ungefähr hinkommt." Mit der allgemeinen Trinkwasserversorgung, die 1926 eingerichtet wurde, könnte er seine Bedeutung verloren haben und abgedeckt worden sein. Es heißt, dass alte Spechbacher sich noch an den Brunnen erinnerten. Außergewöhnlich ist, dass Wasser gepumpt werden musste. "Alle Brunnen, die wir in Spechbach noch haben, sind Quellfassungen, bei ihnen kommt das Wasser aus natürlichem Antrieb an die Oberfläche", erläutert der Brunnenbauer, der die Gemeinde auch in Sachen Grundwasser beraten hat.

Inzwischen haben die Erforscher rund eineinhalb Meter Schutt ausgeräumt, dazu musste jeweils das Grundwasser abgepumpt werden. Damit sind sie auf 6,30 Meter Tiefe. Den natürlichen Grund scheinen sie erstaunlicherweise noch lange nicht erreicht zu haben. Nun sind alle gespannt, wie tief es noch wird und ob vielleicht doch noch Fundstücke zu Tage kommen, die das Geheimnis des Brunnens ergründen. Denn ein gefundenes halb volles Tintenfass taugt vielleicht als Beleg für einen faulen Schüler früherer Zeiten, nicht aber als Hinweis auf die fleißigen Erbauer.