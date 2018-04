Eppelheim. (aham) Die DJK tut es. Der Sängerbund Germania tut es auch. Der Carneval-Club tut es ebenfalls. Eigentlich macht es fast jeder Eppelheimer Verein in irgendeiner Weise: das Stadtwappen nutzen. Doch das ist seit Neuestem offiziell illegal.

Die Stadtverwaltung gab bekannt, dass fortan jeder, der das Stadtwappen nutzen möchte, einen Antrag stellen muss. Über diesen hat dann der Gemeinderat zu entscheiden. Denn eigentlich dürfte nur die Kommune das Wappen benutzen. Damit hat die Verwaltung auf einen Hinweis von Martin Gramm (Grüne) in der jüngsten Gemeinderatssitzung reagiert. Gramm hatte angeprangert, dass die Eppelheimer Liste das Wappen verwendet und deren Flugblätter bei der Unterschriftensammlung zum "Bürgerbegehren Eppelheim" auslagen.

"Es herrscht große Unsicherheit", sagt Vereinssprecher Thomas Hübler. So sei er von jemandem angerufen worden, der im Namen seines Vereins Geburtstagskarten verteilt - und auf diesen sei der Reichsapfel mit dem goldenen Beschlag und dem Kleeblattkreuz auf rotem Grund abgebildet. Ob das fortan noch erlaubt ist, "weiß kein Mensch", so Hübler. Seinen Angaben zufolge nutzen 20 bis 30 Vereine das Wappen, sei es auf der Internetseite, im Vereinswappen oder bei der Kommunikation. "Und das teilweise schon jahrhundertelang", betont Hübler.

Die 1912/13 gegründete Schützenvereinigung etwa. Dennoch ist Schützenmeister Matthias Zäpfle "entspannt". Denn das mindestens 30 Jahre alte Wappen der Schützen beinhalte zwar Teile des Stadtwappens, doch in Farbe und Form sei es stark abgeändert. "Da sollte man den Unterschied erkennen", meint Zäpfle. Deshalb werde sein Verein keinen Antrag stellen. "Wir lassen es drauf ankommen", meint der Schützenmeister. Schließlich sei eine Änderung mit hohen Kosten verbunden. Er verweist auf die Vereinsfahne: Eine solche koste rund 5000 Euro.

Die DJK will auf Nummer sicher gehen. Wie Vorsitzende Karin Mollet berichtet, gebe es zwar eine mündliche Zusage des Bürgermeisters, das Wappen auf der Internetseite nutzen zu dürfen. "Aber das wollen wir jetzt schriftlich haben", so Mollet. Sie ist schwer verärgert. Vor allem, da sie das politische Geplänkel rund um das Bürgerbegehren stört. Mollet: "Da werden die Bürger für dumm verkauft."

Ähnlich sieht es die CDU. Auch die Eppelheimer Christdemokraten nutzen das Wappen - und das schon seit 70 Jahren, wie CDU-Vorsitzender Volker Wiegand sagt. Seither habe sich kein Bürgermeister, kein Gemeinderat und keine Stadtverwaltung daran gestört. "Und jetzt tun es ausgerechnet die Grünen", regt sich Wiegand auf, spricht von "Bevormundungs- und Regulierungswahn". Sein Parteikollege, Stadtrat Linus Wiegand, sieht die Folgen in der Praxis so: "Der Gemeinderat wird wohl einige Monate mit dieser Sache beschäftigt sein." CDU-Vorsitzender Wiegand vermutet: "Herr Gramm wusste vermutlich nicht, was er mit seiner Anfrage losgetreten hat."