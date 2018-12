Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Noch kann man hier wundervoll speisen, aber es steht zum Verkauf: das Restaurant "Zum Ambtman" im schönsten Haus der Vierburgenstadt. Prachtvoll erhebt sich das mehrgeschossige Fachwerkgebäude aus dem 16. Jahrhundert in der Stadtmitte (siehe Artikel rechts) - seit mehr als 30 Jahren von Inhaber Emil Bock und seiner Frau Käthe geführt und bewohnt und wegen seines schönen Ambientes und seiner guten Küche in der ganzen Region bekannt. Emil Bock kocht selbst, die Speisekarte ist nicht besonders lang, aber alle Gerichte bieten Genuss in den fünf ebenso gemütlichen wie originellen, ineinander übergehenden Gasträumen.

Aber auch Gastwirte werden älter. Emil Bock ist jetzt 67 Jahre alt und mehrfacher Großvater. Langsam wird ihm bewusst, dass er nicht bis ins hohe Alter in der Küche stehen möchte, auch wenn er seinen Beruf sehr liebt. Auch die Wohnung in den oberen beiden Stockwerken des Hauses wird auf Dauer einfach zu groß für zwei Personen, die zwei Söhne sind längst ausgezogen.

Also: "Auch wenn es noch so schwer fällt", sagt Emil Bock, "wir mussten diese zukunftsorientierte Entscheidung jetzt treffen". Und diese Entscheidung fällt umso schwerer, weil es gerade die Familie Bock war, die aus diesem Haus wieder ein Juwel der Fachwerkkunst gemacht hat. Als echtes Neckarsteinacher Kind kannte Emil Bock das Amtsgebäude von Kindesbeinen an. Der Platz vor dem Haus war die sogenannte Drehscheibe und Treffpunkt für die Jugend des Ortes; hier konnte man fremde Mädchen bewundern, die in der Jugendherberge übernachteten. Dass ihm dieses Haus einmal gehören würde, wäre ihm damals nicht im Traum eingefallen.

Er war bereits Gastwirt in der "Harfe", verheiratet und der zweite Sohn schon unterwegs, als er davon hörte, dass die Stadt dieses damals sehr renovierungsbedürftige Gebäude zum Verkauf anbot. Und Emil Bock wusste sofort, dass er dieses Haus haben wollte, mit dem ihn so viele Kindheitserinnerungen verbanden; 1978 wurde es sein Eigentum.

Allerdings hatte er keine Vorstellung von dem, was ihn erwartete. Das denkmalgeschützte Haus mit dem markanten hessischen "Wilder-Mann-Fachwerk" durfte außen nicht verändert werden und entsprach im Innern in keiner Weise mehr zeitgemäßen Ansprüchen. Mit Hilfe seiner Familie und unter hohen Auflagen und Kontrollen des Denkmalschutzamtes machte er sich daran, die Patina von vier Jahrhunderten abzutragen. Unter Wolken von Staub mussten bis zu 20 Zentimeter dicke Putzschichten, mit denen das gesamte innere Fachwerk überdeckt war, abgeklopft und bis zu zwölf Schichten Farbe von Türen und Fensterrahmen entfernt werden.

Neue Elektroleitungen und Heizungsrohre wurden hinter Balken und in den Fußboden verlegt, der Küchenbereich, der nur aus einer kleinen Stube bestand, wurde auf drei große Räume erweitert, im Erdgeschoss entstanden neue sanitäre Anlagen.

Heute sind die fünf Gaststuben im ersten Stockwerk stilgerecht und gemütlich gestaltet. Im zweiten Stockwerk und im Dachgeschoss richtete sich die Familie eine helle, großzügige Wohnung ein, die sogar einen sonnigen Dachgarten besitzt.

Fast drei Jahre dauerten damals die Umbauarbeiten, und die neuen Eigentümer füllten dabei circa 60 Container mit dem Abfall der Geschichte. Im September 1981 wurde das Restaurant "Zum Ambtman" eröffnet. Seither ist es in der Region zum Inbegriff für gute Küche in einem besonderen historischen Ambiente avanciert.

Die Frage, wie die Zukunft des beeindruckenden Gebäudes aussehen wird, beschäftigt daher nicht nur die Neckarsteinacher.