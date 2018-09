Meckesheim. (IAH) Mit großer Freude und berechtigtem Stolz übernahm die dritte Einsatzeinheit des Rhein-Neckar-Kreises den neuen "Gerätewagen Sanität". Das DRK-Heim im Brühlweg ist von nun an sein "Zuhause". Zugführer Klaus Happel erklärte strahlend, nun hervorragend ausgerüstet zu sein für Einsätze in dem weiten Bereich, der von Meckesheim über Neckargemünd bis nach Eberbach reicht. Auch die Brunnenregion und das Steinachtal gehören dazu - also ein großes Gebiet mit fast zwanzig Ortschaften. Bei Großschadensereignissen kann das Spezialfahrzeug über die Landesgrenzen hinaus angefordert oder auch bei Großveranstaltungen eingesetzt werden.

"Bevölkerungsschutz BW" steht seitlich auf dem Fahrerhaus. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat die umfangreiche Hilfsflotte angeschafft; Innenminister Reinhold Gall übergab am letzten Samstag in Stuttgart den für Baden-Württemberg bestimmten Teil an verschiedene Rettungsorganisationen, darunter einen der Zehn-Tonner für Meckesheim.

Ein gutes Dutzend ehrenamtlicher Helfer mit Bereitschaftsleiterin Christine Happel hatte sich zum Empfang des "bulligen Geschosses" auf dem Marktplatz eingefunden. Der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci, die Landtagsabgeordnete Elke Brunnemer und Bürgermeister Hans-Jürgen Moos waren weit mehr als "Trittbrettfahrer", als sie sich für ein Foto auf dem kleinen Steg vor dem Rolltor des Wagens aufstellten. Castellucci überreichte symbolisch die Fahrzeugschlüssel und verband dies mit dem Dank an die Ehrenamtlichen für ihre engagierte Arbeit. Brunnemer freute sich über die gelungene Nachwuchsarbeit in der örtlichen Rot-Kreuz-Gruppe und der Bürgermeister betonte den günstigen Stationierungsstandort in der geografischen "Mitte" des Einsatzgebiets.

Doch welche Herausforderungen müssen die Einsatzkräfte mit Hilfe des "Gerätewagen Sanität" möglicherweise meistern? Er ist immer dann zur Stelle, wenn es um Unfälle mit vielen Verletzten geht: bei einem Bus- oder Zugunglück, bei einem Brand in einer Schule oder einem Wohnheim, bei einer Massenerkrankung durch eingeschleppte Keime. Man möchte sich gar nicht vorstellen, was alles passieren kann...

Aber wenn der Ernstfall eintritt, möchte man sicher sein, dass schnell und gezielt Hilfe geleistet wird. Genau dafür ist das Spezialfahrzeug bestückt, erläuterte fachkundig Fahrzeugwart Michael Happel. An einer Unfallstelle ist es für die Versorgung von bis zu 25 Personen pro Stunde ausgerüstet mit beheizbarem Zelt und Stromaggregat, mit Tragen auch speziell für Rückenverletzte, mit Beatmungs- und Inhalationsgeräten, Defibrillatoren, Kisten mit Verbandsmaterial, Medikamenten und Desinfektionsmitteln, Notfallrücksäcken und Schutzkleidung für die Helfer. All das ist in dem 174 000-Euro-Wagen untergebracht. Insgesamt ist er ein wichtiger Baustein für die "medizinische Task-Force", wenn eine katastrophenmedizinische Lage bewältigt werden muss.