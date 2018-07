Von Rainer Köhl

Nußloch. Längst ist sie Kult geworden, die "Silent Night" des Trios "Cool Breeze" in der Gemeindebücherei. Zum zehnten Bandjubiläum spielte das Trio nun gleich drei Konzerte. Dreistimmiger Gesang und drei akustische Gitarren - da kommen adventliche Gefühle schon von alleine auf. Und die drei Musiker von "Cool Breeze" sind starke Sänger.

Bei dem ersten Lied - "Angels we have heard" - weihnachtete es besonders schön. Sehr besinnlich geht es bei dieser Veranstaltung immer zu. Tief gehende Perlen der Rock- und Popgeschichte sucht das Trios aus oder macht sie einfach zu solchen mit ihren wundersamen Arrangements. Die feine Gitarrenarbeit ist ebenso Markenzeichen des Trios wie die ausgefeilten Gesangsharmonien, die erst am Klavier ausprobiert werden, bevor sie gesungen werden. Wenn sich die dreistimmigen Harmonien dabei in die Kopfstimme erheben, ins Falsett, kann sich schon mal Gänsehautstimmung einstellen.

Der Pianist Matthias Stadter kam als Gast hinzu und begleitete die Lieder mit romantischen Klavierharmonien. Wenn Stefan Zirkel seine schmiegsame Stimme erhebt, stellen sich weihnachtliche Gefühle wie von alleine ein. Wie nun, als er das romantische "The book of love" sang. Für gefühlvolle Lieder und intime Stimmung hat das Trio ein besonderes Faible und erweckte einen stillen Zauber aus allen Liedern, die sie in ihrem eigenen Stil interpretierten. "You are so beautiful" von Joe Cocker sang Fabian Michel und musste sich gar nicht weiter anstrengen, um dem Stück mit einer ähnlich rauen Stimme wie der Songschreiber soulglühend zu singen. Feine, eingebungsvolle Gitarrensoli schickte Michel hinterher. "One of us" ist mittlerweile schon ein Klassiker von "Cool Breeze".

Flott ging es im zweiten Teil weiter mit dem Gospel "Go tell it on the mountain", das zünftigen Country-Einschlag erhielt. "Wir machen die Songs noch wertvoller, als sie sind", sagte Stefan Zirkel halb im Scherz, aber das stimmte auch. Bei "Do you really want to hurt me" ganz bestimmt sogar, wurde aus dem unbekümmert tanzenden Original ein gedankentiefer, feiner Song. Ebenso aus "The Power of love", das sich Sven Wittmann vornahm, einen ruhig hymnischen Gesang anstimmte, eine expressive Huldigung an das Fest der Liebe in einer starken Interpretation vorlegte.

Stefan Zirkel stellte sich solistisch mit einem eigenen intensiven Lied vor: "Du bist mein Himmelbett". Fabian Michel kündigte einen Country-Song an für seinen Solo-Beitrag: "Whisky Whisky Whisky", ein nachdenklicher Song, mit der Mundharmonika verfeinert. Riesenbegeisterung erntete das Trio, wofür noch einige Zugaben her mussten.