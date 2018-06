Dossenheim. (dw) "Das trage ich mal an gegebener Stelle vor", sagte Karl A. Lamers. Dieses "Weitersagen" ist genau das, was die Sommertour des CDU-Bundestagsabgeordneten für viele wichtig macht. Auch für Bürgermeister Hans Lorenz, der den Berliner Gast begrüßte. So tourt Lamers bereits seit Jahren während der Parlamentsferien durch die Gemeinden seines Wahlkreises.

Das habe natürlich nichts mit Wahlkampf zu tun, erklärte er. Dennoch wurde die anstehende Bundestagswahl aktuell, als Ortsverbandsvorsitzender Alexander Smyslowski erklärte: "Für uns ist hiermit der Wahlkampf eröffnet."

Der Ortsverband war es auch, der das Besuchsprogramm organisiert hatte. Dreimal wurde zunächst an der Baustelle an der Kurpfalzschule Station gemacht. Dort werden in einem Teilbereich des Schulgebäudes Räume für die Kleinkindbetreuung geschaffen und mit den ebenfalls bereits in der Schule untergebrachten Kindergartenplätzen räumlich zusammengefasst. Weiter besuchte Lamers das neu errichtete Geschäftshaus am Bahnhofsplatz. Und er besuchte das im April am neuen Standort eröffnete Pflegeheim "Hanna und Simeon". Das Haus ist neu, es ist modern und genügt damit den aktuellen Anforderungen für Pflegeeinrichtungen auf höchstem Niveau. Es hat somit nichts mehr mit dem Heim im Schlüsselweg gemein.

Was beim Umzug aber wohlweislich mit eingepackt worden war, das ist die besondere Atmosphäre, wie sie unter anderem im aufmerksamen und respektvollen Umgang mit den Bewohnern zum Ausdruck kommt. Davon konnte sich Lamers hautnah überzeugen. Bei seiner Sommertour wird wohl selten so viel gelacht wie in diesem Pflegeheim. Heimleiterin Anita Heiß und Geschäftsführerin Marianne Reiser - Geschäftsführer Pfarrer Manfred Billau war verhindert - führten die Gruppe durch das Haus. Man schaute natürlich auch bei den Bewohnern vorbei.

Noch kein halbes Jahr ist seit der Eröffnung vergangen, da sind die 48 Pflegeplätze bereits zu mehr als 80 Prozent belegt. Und die übrigen acht Zimmer wären eigentlich auch schon bezogen, wenn nur genügend Personal da wäre. Es sei eine große Aufgabe für das Heim, geeignete Pflegefachkräfte zu finden, so Heimleiterin Heiß. Der "Betreuungsschlüssel" sei vorgeschrieben, daher könnten erst dann weitere Bewohner aufgenommen werden, wenn die fachkundige Pflege nachweislich gesichert sei.

Heiß bat den Abgeordneten daher darum, sich für das Ansehen der Pflegeberufe einzusetzen. "Sich mit Erfolg persönlich für die Menschen einsetzen zu können", sei für sie das wichtigste, sagte die gelernte Krankenschwester.

Und noch ein Anliegen trug sie vor. Die Versorgung im Heim sei teuer. Meist müssten Familienangehörige dafür finanziell einspringen. Die seit Jahren unveränderten Zuzahlungen der Pflegekassen müssten deshalb endlich angepasst werden.