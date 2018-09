Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Die Debatte um die Zukunft der Realschule nimmt auch in der Region an Schärfe zu - die Kontrahenten haben sich in Stellung gebracht und gehen verbal aufeinander los. So werfen die Christdemokraten der grün-roten Landesregierung vor, Realschulen im Vergleich zu anderen Schularten zu benachteiligen und ganz abschaffen zu wollen. Die SPD kontert, dass die CDU die Schularten gegeneinander ausspielen sowie Ängste bei Eltern schüren wolle.

Um was geht es? Hintergrund der CDU-Kritik ist die Ankündigung der grün-roten Landesregierung, auf lange Sicht ein Zwei-Säulen-Modell mit Gymnasium und Gemeinschaftsschule zu etablieren, in dem auch die Realschulen freiwillig mehr und mehr zur Gemeinschaftsschule umschwenken. Die Christdemokraten befürchten, dass die Realschule als "Sandwichschule" zwischen Gymnasium und Gemeinschaftsschule zerrieben wird. Die CDU-Kampagne "Pro Realschule" soll über die "Zerschlagung" der aus CDU-Sicht bewährten Schulart informieren.

Dazu hatte der Realschulverband in der vergangenen Woche Kultusminister Andreas Stoch (SPD) im Landtag rund 8000 Unterschriften für den Erhalt der Schulart übergeben. Damit Schüler dort weiterhin erfolgreich unterrichtet werden könnten, sei eine angemessene Ausstattung mit Personal und Sachmitteln nötig, forderte der Verband.

Doch zurück zur Debatte um die Realschulen in der Region. In der RNZ hatte die Schwetzinger SPD-Landtagsabgeordnete Rosa Grünstein in der vergangenen Woche Richtung CDU geätzt, deren "Realschul-Kampagne" sei "pure Panikmache". Die Realschule würde vielmehr noch lange Jahre ein fester Bestandteil der Schullandschaft in Baden-Württemberg bleiben. Behauptungen, die Landesregierung wolle die Realschulen abschaffen, seien falsch und sorgten lediglich für Verunsicherungen unter den Eltern.

Die Bildungspolitik der Landes-CDU erschöpfe sich darin, das dreigliedrige Schulsystem zu verteidigen, während sie die neuen gesellschaftlichen Herausforderungen vollkommen ignoriere, hatte Grünstein nachgelegt.

Äußerungen, die mehrere CDU-Politiker aus der Region "nicht unkommentiert" stehen lassen wollen. In einem Schreiben an die RNZ gehen Bundestagsabgeordneter Stephan Harbarth sowie die Landtagsabgeordneten Elke Brunnemer, Georg Wacker, Karl Klein und Gerhard Stratthaus zum Gegenangriff über. "Wenn Frau Grünstein verneint, dass die grün-rote Landesregierung die Absicht hat, die Realschulen ,abzuschaffen' und ferner bekräftigt, dass sie noch ,lange Jahre ein fester Bestandteil der Schullandschaft in Baden-Württemberg bleiben', dann hat sie dies zwar geschickt formuliert, aber um den heißen Brei herum geredet", schreiben sich die Christdemokraten ihren Ärger von der Seele.

Natürlich werde Grün-Rot nicht von heute auf morgen die Realschulen schließen können. Vielmehr sei beabsichtigt, die Realschulen langsam ausbluten zu lassen, heißt es in dem Schreiben weiter. Argumente werden auch geliefert: Kein eigener Bildungsplan ab 2015, die von Grün-Rot favorisierten Gemeinschaftsschulen bekommen mehr Mittel, mehr Lehrer, die Klassen sollen zudem kleiner sein, zählen die Christdemokraten auf.

Ferner würden die Städte und Gemeinden mit höheren Zuweisungsbeträgen für die Gemeinschaftsschule gelockt - 589 Euro je Realschüler; 1117 Euro je Schüler an Gemeinschaftsschulen - da werde dann schon deutlich, wohin die bildungspolitische Reise gehen soll. Es scheint, schreiben die CDU-Politiker abschließend, als sei Frau Grünstein im Bereich der grün-roten Bildungspolitik überhaupt nicht auf dem laufenden Stand, denn Ministerpräsident Kretschmann selbst habe sich unmissverständlich für ein Zwei-Säulen-Modell aus Gymnasium und Gemeinschaftsschule ausgesprochen. Fazit der Christdemokraten: Dies bedeute letztendlich das Aus für die Realschulen.