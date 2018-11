Dossenheim. (agdo) Es ist beschlossene Sache: Das Bürogebäude der Firma "Porphyrwerk Hans Vatter GmbH und Co. KG" in der Bergstraße 40 soll abgerissen werden. Das beschlossen die Volksvertreter einstimmig in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, bei der übrigens auch viele Anwohner anwesend waren. Was mit dem Gebäude geschehen soll, interessierte die Bürger brennend, denn das Bürogebäude liegt im Wohngebiet.

Es wurde immer wieder diskutiert, ob es Sinn mache, das Gebäude zu erhalten, sagte Bürgermeister Hans Lorenz. Die Firma hat die Grundstücke, die der Gemeinde gehören, gepachtet und ist laut Rathauschef Lorenz verpflichtet, das Gebäude abreißen zu lassen und die Grundstücke geräumt der Gemeinde wieder zu übergeben. Der Nachlassverwalter sowie der Geschäftsführer der Gesellschaft hatten nun angeboten, das Bürogebäude stehen zu lassen, damit die Gemeinde es weiter nutzen kann. Daraufhin fanden mehrere Begehungen sowie eine Kostenschätzung seitens des Bauamts der Gemeinde statt. Um das stark sanierungsbedürftige Gebäude zu erhalten, müsste die Gemeinde 209.000 Euro investieren. Das war der Verwaltung und allen Fraktionen aber durchweg zu teuer.

Für die Freien Wähler mache es aufgrund der hohen Sanierungskosten wenig Sinn, das Gebäude zu erhalten. Daher komme nur ein Abriss infrage, sagte Cornelia Wesch stellvertretend für die Fraktion. Gunild Frey (Grüne) meinte, man könne es nachvollziehen, dass das Gebäude abgerissen werden soll und auch Carlo Bonifer (SPD) schlug in die gleiche Kerbe: Das Gebäude stehe nicht unter Denkmalschutz, daher halte er, um die Kosten niedrig zu halten, einen Abriss für sinnvoll. Wegen der hohen Sanierungskosten sprach sich auch Hans-Peter Stöhr (CDU) für einen Abriss aus.

Auch die Frage, was zukünftig auf das Gelände soll, beschäftigte die Räte. Es ist denkbar, das dort eine Gebäude mit sozialen Wohnungen entstehen soll, denn laut Hans-Jochen Matenaer (SPD) besteht in Dossenheim im sozialen Bereich Wohnbedarf - und das nicht erst, seitdem es Flüchtlinge gibt, sagte er. Apropos Flüchtlinge: Schlecht einschätzbar sei momentan, wie viele Asylbewerber nach Dossenheim kommen werden. Er hoffe, dass der Rhein-Neckar-Kreis im Oktober Genaueres sagen kann, erklärte Rathauschef Lorenz. Die Verwaltung geht davon aus, dass das 180 Quadratmeter große Gebäude recht zügig abgerissen wird.