Das Interesse an der Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl in Wilhelmsfeld war gewaltig, Manche Bürger konnten das Geschehen nur stehend verfolgen. Es stellten sich vor Christof Oeldorf, Michael Gärtner, Reiner Schorr und Thomas Grüninger. Alle Fotos: Eckert

Von Hayo Eckert

Wilhelmsfeld. Der strömende Regen konnte die Wilhelmsfelder nicht abhalten. Unentwegt füllte sich die Odenwaldhalle. Feuerwehrleute wiesen die heranfahrenden Besucher zu den wenigen noch freien Parkplätzen. Es ging zu wie vor einem Pop-Konzert. Doch es war keine bekannte Musikgruppe, die die Halle und Tribüne füllte. Es waren die vier Kandidaten der bevorstehenden Bürgermeisterwahl am 2. April. Rund 500 Besucher waren gekommen, um bei der offiziellen Kandidatenvorstellung einen persönlichen Eindruck zu erhalten (siehe weitere Artikel auf dieser Seite). Die Teilnahme der jüngeren Generation fiel allerdings bescheiden aus: Die Senioren machten gefühlte 70 Prozent der Anwesenden aus.

Die meisten Bewerber um die Nachfolge des nicht mehr kandidierenden Bürgermeisters Hans Zellner hatten schon mehrere Wahlkampftouren durch den Ort absolviert. Nun hat sich der Spieß umgedreht: Die Bürger waren gekommen, um den Kandidaten bei der offiziellen Vorstellungsrunde auf den Zahn zu fühlen: Wie die verschiedenen Probleme angegangen werden könnten, wie der Satus-Quo erhalten bleibt und wie der Ort weiter entwickelt werden kann. In Wilhelmsfeld liegen die Probleme schließlich im wahrsten Sinne des Wortes "auf der Straße" - aber eben nicht die nötigen Haushaltsmittel.

Punkt 19 Uhr wurde es ruhig im Saal. Die vier Kandidaten, Stefan Lenz als stellvertretender Bürgermeister und Moderator des Abends sowie sein unterstützendes Team hatten auf dem Podium Platz genommen. Lenz begrüßte die vielen Bürger und auch die Bürgermeister aus benachbarten Kommunen: Marcus Zeitler aus Schönau, Sieglinde Pfahl aus Heiligkreuzsteinach, Hermann Roth aus Heddesbach, Hansjörg Höfer aus Schriesheim und Manuel Just aus Hirschberg.

In einer ersten Runde stellten sich die einzelnen Kandidaten in einer 15-minütigen Präsentation vor. Dabei bat der Moderator die übrigen Bewerber, den Saal zu verlassen. Die Reihenfolge der Vorstellung erfolge gemäß Eingang der Bewerbung, so Lenz. Als Zeitnehmerin fungierte Gemeinderätin Melanie Oberhofer, die neben der Stoppuhr auch eine überdimensionale alte Amtsglocke auf dem Tisch bereit hatte. Der Kraftakt, die Glocke wegen Redezeitüberschreitung zu läuten, blieb ihr an dem Abend erspart. Die Kandidaten hielten das Zeitlimit ein, teils auf die Sekunde genau.

Sehr aufmerksam folgten die Besucher der insgesamt einstündigen Vorstellung, bei der Christoph Oeldorf aus Hirschberg, Thomas Grüninger aus Wiesenbach sowie die Wilhelmsfelder Michael Gärtner und Reiner Schorr über sich, die Art und Weise ihrer geplanten Amtsführung sowie ihre Überlegungen zur Lösung anstehender Aufgaben sprachen.

Es brauchte danach keinen großen Anstoß durch den Moderator bei der Bürger-Fragezeit. Das Interesse der Besucher war sehr rege. Sie stellten den Kandidaten ununterbrochen neue Fragen und schöpften die 90 Minuten voll aus. So manches Raunen ging in dieser Zeit durch die Menge. Nicht jede Antwort des einen oder anderen Kandidaten fand die ungeteilte Zustimmung der Besucher. Manche Vorstellung und manches in Aussicht gestellte Vorhaben stießen auf geteilte Meinungen, was in der einen oder anderen Frage den Kandidaten zurück gespiegelt wurde. Die Fragen der Bürger waren teils bohrend, teils war im Unterton das eine oder andere Ärgernis zu spüren.

Schnell stellte sich heraus, dass das Thema Straßensanierung für die Einwohner ein Dauerbrenner bleibt. Eine Besucherin meinte nach der Veranstaltung: "Ich glaube, wer am besten erläutern kann und plausibel macht, wie man die Straßen sanieren kann, macht das Rennen." Ein alteingesessener Bürger meinte, er wolle gar nicht wissen, wie viel Abwasser durch kaputte Kanalrohre ins Erdreich sickere.

Vorteilhaft bei der Bürgerfragezeit war, dass die Bewerber immer in unterschiedlicher Reihenfolge antworteten. So kam jeder abwechselnd als erster dran und konnte seine Stellungnahme, seine Idee vor den anderen präsentieren. In einem Punkt waren sich aber alle Kandidaten einig: Sie wollen im Falle ihrer Wahl mehr Bürgerbeteiligung, mehr Transparenz.

Das Problem der knappen Haushaltsmittel wurde von allen herausgestellt und der damit verbundene Investitionsstau. Einig waren sich die Kandidaten auch über die besondere landschaftliche Lage von Wilhelmsfeld und die damit verbundenen touristischen Möglichkeiten. Jeder hatte seine eigenen Vorschläge zur besseren Positionierung des Ortes als Luftkurort und für das Tourismusmarketing. Für die Arbeit als möglicher Bürgermeister setzte jeder andere Schwerpunkte, obgleich es sehr viele Überschneidungen gab bei den einzelnen Programmen. Wie die einzelnen Vorschläge und Strategien der Kandidaten beim Bürger ankommen, bleibt der Wahl am 2. April vorbehalten.

Gegen 21.45 Uhr beendete Moderator Stefan Lenz die Versammlung und dankte den Bürgern für das große Interesse. Im Anschluss meinte eine Besucherin, sie sei überrascht gewesen über den Andrang.

Die vier Bewerber:

Christoph Oeldorf will 100-prozentigen Einsatz zeigen als Bürgermeister. Der 38-jährige Politikwissenschaftler (Freie Wähler) ist ledig, lebt in Hirschberg und arbeitet als Arbeitsvermittler bei der Arbeitsagentur Weinheim.

Christoph Oeldorf

Berufsbegleitend studiert er seit 2015 Public Management in Kehl. Oeldorf baut auf menschliche Qualitäten: glaubwürdig, zuverlässig, aufrichtig, bürgernah. Als vorteilhaft betrachtet er, dass er "von außen" käme. Viel habe er über die Stärken von Wilhelmsfeld erfahren, aber auch über Schwachstellen; er sieht aber gute Chancen für die Gemeinde. Als Bürgermeister möchte er mit den Einwohnern über ein Zukunftskonzept für den Ort nachdenken, dem demografischen Wandel entgegensteuern, und den Ort noch attraktiver machen für junge Familien. Dabei möchte er die Bedürfnisse der Jungen im Ort näher kennenlernen. Den Senioren möchte er ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Mobile Pflegedienste will er fördern und das Mobilitätsangebot verbessern, zum Beispiel durch ein Ruftaxi. In den Fokus seiner Arbeit möchte er eine sparsame, vorausschauende Finanzpolitik stellen. Dabei seien alle möglichen Fördertöpfe des Landes, Bundes und der EU zu berücksichtigen.

Michael Gärtner ist in Wilhelmsfeld aufgewachsen und Gemeinderat der Bürgergemeinschaft. Der 56-Jährige ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. Seit seinem Studium ist er im Verwaltungsdienst tätig, derzeit als stellvertretender Leiter des Forstamts Heidelberg.

Michael Gärtner

Die anstehende Umstellung der Gemeindefinanzen von Kameralistik auf Doppik sei ihm durch seine jetzige Tätigkeit geläufig. Sein Leitsatz für die Wahl: für ein attraktives Wilhelmsfeld. Dabei möchte er das Gewerbe stärken und den Ort für ein sauberes Gewerbe attraktiv machen. Dazu sei der Ausbau der Digitalisierung mit einem schnellen Breitbandinternet notwendig. Dadurch sollten die niedrigen Gewerbesteuereinnahmen erhöht werden. Als Bürgermeister will er Ansprechpartner für die Gewerbetreibenden sein und bei der Problembewältigung unterstützen. Das Ehrenamt und die Vereinsarbeit möchte er fördern, somit die Dorfgemeinschaft stärken. Auch die Senioren- und Familienarbeit soll weitergeführt werden. Der Bürgerbus, als Ergänzung zum ÖPNV, soll etabliert werden. Die Taktung des ÖPNV soll überprüft werden. Die Förderung des Tourismus, auch des Tagestourismus, wäre ihm ein Anliegen.

Reiner Schorr lebt seit 20 Jahren in Wilhelmsfeld, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der 43-Jährige hat nach einer Lehre ein berufsbegleitendes Studium der praktischen Informatik absolviert. Bei der IBM ist er seit 1995 tätig, derzeit als Projektmanager.

Reiner Schorr

Seit geraumer Zeit absolviert er Seminare zum Thema Verwaltungswesen. Sein kommunalpolitisches Rüstzeug hat sich das CDU-Mitglied als Gemeinderat in seinem ehemaligen Wohnort Holzwerder angeeignet. Als Bürgermeister von Wilhelmsfeld möchte er den Tourismus stärken, insbesondere im Bereich Naherholung. Ein Mekka für sportliche und weniger sportliche Biker könne die Umgebung werden. Deshalb sollen auch E-Bike-Aufladestationen im Ort installiert werden. Als Ortsansässiger kenne er die Notwendigkeit der Straßensanierung. Seine oberste Priorität sei deshalb ein Sanierungskonzept mit einem sinnvollen Plan zur Umsetzung. Ferner will er die Lebensqualität im Ort für Jung und Alt erhalten. Die Senioren möchte er weiter fördern und einbinden im Sinne einer Zukunftskonferenz. Die Familienförderung erhalten, und Gewerbetreibende möchte Schorr mehr unterstützen. Sein Credo: gemeinsam Ziele erreichen.

Thomas Grüninger, Jahrgang 1967, ist Bankkaufmann und Diplom-Verwaltungswissenschaftler, verheiratet und wohnt in Wiesenbach. Wilhelmsfeld sei ein Juwel. Diesen abzustauben und aufzupolieren, darin sieht er seine Aufgabe als Bürgermeister.

Thomas Grüninger bei der Kandidatenvorstellung. Foto: Eckert

Dabei stellt er die Landschaft und den Tourismus ganz nach vorne. Das Prädikat Luftkurort müsse dauerhaft erhalten bleiben. Deshalb will er Emissionsmessungen einführen, um die Luftqualität zu prüfen. Dabei sieht er die Notwendigkeit von E-Bike- und E-Auto-Aufladestationen. Um den Tourismus zu fördern, sieht das Grünen-Mitglied den Bedarf von Gästehäusern für Wanderer. Die Sehenswürdigkeiten müssten noch besser hervorgehoben werden. Dabei setzt er auch auf den Öko-Tourismus. Wichtig ist ihm die Bürgerbeteiligung. Dabei möchte er Gemeinderat, Erwachsene und Jugendliche an einen runden Tisch holen. Das bereits vorhandene Zukunftskonzept will er wieder zu neuem Leben erwecken. Die bisherige, sehr gute Seniorenarbeit von Bürgermeister Hans Zellner möchte er weiterführen, aber um die Jugendarbeit erweitern. Bei alldem will er die Finanzen im Visier behalten. Sein Leitsatz: gemeinsam und miteinander sind wir besser.