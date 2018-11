Schönau. (aham) Die Größe Schönaus würde ihm erlauben, ein Bürgermeister zum Anfassen zu sein. So sagte es Michael Ritter bei der Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl. Als externer Neubewerber könne er noch keine ausführlichen programmatischen Aussagen machen, da er eben noch nicht seit Jahren mit allen in Dialog stehe. Doch dies wolle er sofort nach Amtsantritt tun. Nach einer Darstellung seines Lebenslaufs resümierte er: "Sie haben mein Fundament - Verwaltung, Pädagogik und Wirtschaft - kennengelernt, hier werde ich Akzente setzen."

Zu seinen Plänen sagte Ritter: Er wolle die Vereinsförderung ausbauen. Beim öffentlichen Personennahverkehr habe er von einer Idee gehört, die Schönau eine "Vorreiterrolle bescheren" könnte. Auch die Wirtschaft will er fördern. Dazu müsse man sich fragen, für welche Firmen es etwa "prestigeträchtig" sei, "im Grünen zu sitzen". Apropos Grün: Auch den Blumenschmuck im öffentlichen Raum sprach er an. Dies sei zusammen mit sauberen Straßen ein "Schlüssel zur Rettung Schönaus". Damit könne man attraktiver werden und Neubürger locken. Wichtig sei ihm zudem die Bürgerbeteiligung, etwa in Form einer Sprechstunde oder eines Forums im Internet.