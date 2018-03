Von Nikolas Beck

Neckargemünd. Der Stadt am Neckar steht ein Bürgermeisterwahlkampf bevor. Seit gestern ist klar: Frank Volk wirft als erster Herausforder seinen Hut in den Ring und kandidiert bei der Wahl am 12. Juni für das Amt des Rathauschefs. "Für Neckargemünd, nicht gegen Horst Althoff", wie Volk gegenüber der RNZ am gestrigen Mittwoch verdeutlichte.

Die Idee, zu kandidieren, sei allmählich gereift. "Eigentlich kam das aus der Bevölkerung", erinnert sich Volk. Nach der Gemeinderatswahl 2014 seien immer mehr Leute auf den Vorsitzenden der Freien Wähler zugekommen und hätten gesagt: "Du bist der Richtige." Im vergangenen Herbst habe er sich der Sache dann auch gedanklich geöffnet und im Januar stand sein Entschluss fest.

Der 48-Jährige arbeitet im 30. Berufsjahr bei der Volksbank Neckartal, seit 2003 in der Unternehmenssteuerung. Den Arbeitgeber habe er frühzeitig informiert, seinen Urlaub auf die Wahlkampagne ausgerichtet. Volle Unterstützung erfährt Volk von Frau Tanja und den beiden Kindern. Sonderlich überrascht von den Ambitionen des Gatten und Papas wird die Familie nicht gewesen sein.

Seit jeher ist Frank Volk im örtlichen Vereinsleben und in der Kommunalpolitik engagiert. Seit 2009 ist er Stadtrat - zuletzt gewählt mit den drittmeisten Stimmen aller Kandidaten - seit 2014 Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Dazu ist er Mitglied in zahlreichen Ausschüssen und Kassenprüfer im FW-Kreisverband. Ehrenämter bekleidet er im Gewerbeverein, im Turnverein, in den Fördervereinen des Schwimmbads und der Städtepartnerschaft mit Evian-les-Bains sowie im Freundeskreis des Max-Born-Gymnasiums, an dem er 1986 das Abitur gemacht hat.

"Neckargemünd war immer meine Heimat", sagt Volk. Auch wenn er einen Teil seiner Jugend in Neckarsteinach wohnte. Er schätzt die Attraktivität der Stadt am Neckar als Wohn- und Aufenthaltsort. Etwas, was er auch als Bürgermeister unbedingt erhalten will. Sein Wahlprogramm wird er erst in den nächsten Wochen vorstellen. Fest stehe für ihn aber, dass sich die Verwaltung zu einem Dienstleister für die Bürger wandeln müsse. Als Beispiele schweben ihm die Installation eines Kümmerers, eine Ehrenamtsbörse und eine Modernisierung der Kommunikationswege vor.

In den nächsten Wochen wird sich der leidenschaftliche Heimat- und Familienforscher bei allen politischen Gruppierungen der Stadt und in den Stadtteilen vorstellen. Mit seiner Kandidatur wolle er den Wählern eine Alternative geben. Dabei sei er sich bewusst, dass der Amtsinhaber bei Bürgermeisterwahlen immer einen Bonus habe. Volk: "Diesen Vorsprung gilt es aufzuholen." Politische "Scharmützel" werde es dabei aber keine geben. "Fairness und Respekt sind für mich im Rahmen der Wahlwerbung unabdingbar", sagt Frank Volk. Daher habe er Bürgermeister Horst Althoff auch im Vorfeld über seine Kandidatur informiert.