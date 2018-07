Von Jutta Trilsbach

Meckesheim. Als Hans-Jürgen Moos im Jahr 2000 zum ersten Mal für das Amt als Bürgermeister in Meckesheim kandidierte, war er 27 Jahre jung. "Ich habe dann die Wahl mit knapp 28 Jahren als jüngster Bürgermeister in Süddeutschland gewonnen", bestätigte Moos vor rund 30 Zuhörern bei seiner Wahlprogrammvorstellung im "Löwen". Nun will der 44-Jährige nach 16 Jahren im Amt am 3. Juli wiedergewählt werden. Dazu bringe er die notwendige Durchsetzungskraft mit und fühle sich geistig sowie körperlich fit. Außerdem habe er die Energie, sich den Herausforderungen zum Wohle der Gemeinde noch einmal für weitere acht Jahre zu stellen.

"Aber Sie haben sich schon zweimal nach einer gewonnenen Wahl auch in anderen Orten als Bürgermeister beworben, wer sagt uns, dass Sie dies dieses Mal nicht tun?" Das fragte ein Zuhörer. Moos gab zu, dass das Fehler gewesen seien, die er nicht mehr machen werde. Er gab sein Versprechen, für acht Jahre in Meckesheim Bürgermeister zu bleiben: "Ich habe nach dem Umzug in die Mühlstraße jetzt meinen Lebensmittelpunkt hier im Ort, ich liebe meine Gemeinde und möchte gern hier alt werden", bekräftigte Moos. Und er ergänzte wohl eher nicht so ernst gemeint: "Aber wenn mich von irgendwoher der Ruf mit einem großen Karrieresprung erlangen würde, müsste ich mir das natürlich überlegen."

Moos eröffnete die zweistündige Veranstaltung mit einer Fragerunde. Zuerst kam von allen ein großes Lob für die einmalig schöne Gestaltung der Ortsmitte. Früher sei Meckesheim ein "Kaff" gewesen. Heute würde das Dorf von Bewohnern, auch der umliegenden Gemeinden, als der schönste Ort im Kraichgau bewundert, hieß es in gemütlicher Runde. Durchweg positiv bewertet wurden auch die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbefirmen, die Arbeitsplatzsituation mit 2000 Arbeitsplätzen bei 5000 Einwohnern, der Erhalt des Schulstandortes als Gemeinschaftsschule und der gesunde kommunale Haushalt.

Kritik und Anregungen notierte der Bürgermeister in Bezug auf die dringende Sanierung von Straßen in älteren Wohngebieten, das Fehlen eines Cafés im Ort, Bauhofmaßnahmen und die Schaffung weiterer Parkplätze in der Ortsmitte. Als Katastrophe bezeichneten viele den Bahnübergang mit seinen zu langen Schließzeiten. "Die geplante Unterführung in der Oberhofstraße als Kreisstraße ist eben Sache des Kreises, den Baubeginn schätze ich in 2020, Kosten bis zu 25 Millionen Euro", sagte Moos.

Die Zusammenarbeit des Bürgermeisters mit dem Gemeinderat wurde von einem Zuhörer angesprochen; darüber lese man meistens in der Zeitung zu viel Negatives. "Im Gemeinderat gab es Unstimmigkeiten, ja, daher will ich mehr Transparenz für die Bürger in den Bürgerversammlungen und in Zukunft nicht mehr so viele nicht öffentliche Gemeinderatssitzungen haben", sagte Moos. Auch die Gewerbesteueraffäre und die Personalführung im Rathaus wurden kritisiert.

Moos führte auch seine Zukunftspläne aus, die er als stets persönlich direkt ansprechbarer Bürgermeister für das Wohl seiner Gemeinde zukünftig durchsetzen will. Als größte "Brocken" nannte er die Sanierung der Auwiesenhalle, die Integration von Flüchtlingen, den Ausbau der Kinder- und Schülerbetreuung, die diskutierte Unterführung unter den Bahngleisen, den Ausbau der Breitbandversorgung, neue Radwege, eine E-Tankstelle im Ort, die alla-hopp!-Anlage, die Vereinsförderung und die Verbesserung des Hochwasserschutzes. Abschließend gab es Applaus für die bisher geleistete Arbeit des Rathauschefs und für seine Zukunftsthemen.