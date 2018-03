Von Anja Hammer

Meckesheim. Eine Völkerwanderung war am Freitagabend in Meckesheim zu beobachten. Knapp 4000 Einwohner hat die Elsenztalgemeinde und rund 500 von ihnen steuerten die Auwiesenhalle an. Darunter hatten sich auch einige ungeduldige Mönchzeller gemischt - dort findet die Kandidatenvorstellung erst am morgigen Dienstag, 28. Juni, ab 19.30 Uhr in der Lobbachhalle statt - und einige neugierige Bürgermeister aus der Region. Sie alle wollten dabei sein und erleben, wie sich die beiden Bewerber um das höchste Amt im Meckesheimer Rathaus bei der offiziellen Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl am 3. Juli präsentieren (siehe weitere Artikel).

Doch zunächst einmal begrüßte Hans-Walter Sonnentag, CDU-Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister, das Publikum und erklärte den Ablauf des Abends. Jeder Kandidat, also Hans-Jürgen Moos (SPD) und Maik Brandt (CDU), hätte 20 Minuten, um sich vorzustellen. "Und Uwe Schwarz (Anm. d. Red: der Haupt- und Bauamtsleiter der Gemeinde) hat eine Stoppuhr und misst ganz genau", sagte Sonnentag. Der jeweils andere Kandidat dürfte während dieser Zeit nicht im Raum sein. Er bat die Zuhörer, den Beifall erst am Ende der jeweiligen Rede zu spenden. "Denn sonst geht wertvolle Zeit verloren", so Sonnentag.

Die Spielregeln für die Fragerunde des Publikums erläuterte er gleich mit: Nur wahlberechtigte Meckesheimer und Mönchzeller durften Fragen stellen - und zwar nur zwei pro Person. Die Frage dürfe nicht länger als zwei Minuten sein, für die Antwort gelte das gleiche Zeitlimit. "Beleidigende oder verunglimpfende Beiträge werde ich nicht zulassen", stellte der Moderator klar. "Dann entziehe ich dem Fragesteller das Wort."

Hans-Jürgen Moos durfte seine Rede zuerst halten, da er auch auf dem Stimmzettel oben steht. Als ob sich der 44-Jährige von einem engen Korsett befreien würde, zog er sein braunes Jackett aus, bevor er sich ans Pult in der schwül-warmen Auwiesenhalle begab. Nervös stellte er das Mikrofon ein, bevor er seine Rede begann. Diese wurde unterbrochen durch die Warnung der Zeitnehmer: "Nur noch zwei Minuten, Herr Moos." Am Ende stellte Sonnentag fest, dass der Bürgermeister seine Redezeit geringfügig überschritten hat᠆te.

Auch Maik Brandt legte nicht sofort los: Der 45-Jährige setzte ebenfalls zum Befreiungsschlag an und zog sein dunkelgraues Jackett aus. Er leerte sein Wasserglas in einem Zug, ehe er ruhig lächelnd ans Mikrofon trat. Dort musste er erneut eine Pause einlegen: Ein Kleinkind rief mehrfach - sehr zur Erheiterung des Publikums - "Papa, Papa, Papa". Bei seiner Rede hielt er das Zeitlimit ein. "Sie könnten sogar noch eine Gutschrift haben", scherzte Moderator Sonnentag.

Danach hatten die Bürger das Wort und nach zwei Stunden war die Veranstaltung zu Ende. Die wenigsten Besucher traten allerdings den direkten Heimweg an. Vor und in der Halle wurde in kleinen Grüppchen gefachsimpelt: Wer ist der bessere Mann für das Amt des Rathauschefs? Eine Frage, viele Meinungen. Wenn man nach der Lautstärke des Applauses nach den Reden geht, verspricht es ein spannender Wahlsonntag zu werden am 3. Juli. Nicht zuletzt, weil hier zwei ernst zu nehmende Kandidaten antreten: Moos hat zwar den Amtsinhabervorteil und kennt "seine" Gemeinde nach 16 Jahren aus dem Effeff, doch Brandt hat seine Hausaufgaben gemacht und sich intensiv mit der Elsenztalgemeinde, ihren Bewohnern und den Themen beschäftigt.

Und das fragten die Bürger

Zur Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten hatten sich die Bürger vorab Gedanken gemacht: Sie stellten zahlreiche Fragen und wollten ganz genau wissen, wen sie da für die nächsten acht Jahre an die Rathausspitze wählen. Eine Auswahl:

> Sie sagen, Sie sind parteiunabhängig, haben aber einmal für die CDU für den Reichartshausener Gemeinderat kandidiert.

MAIK BRANDT: Ich bin seit über 20 Jahren CDU-Mitglied. Ich sehe daran nichts Schlimmes. Jetzt haben Sie am 3. Juli die Wahl - eine richtige Wahl. (Applaus)

> Warum haben Sie den Gemeinderat, den wir Bürger gewählt haben, in Ihrer Rede so scharf angegriffen? (Applaus)

HANS-JÜRGEN MOOS: Zwei von drei Fraktionen sind offiziell gegen den amtierenden Bürgermeister. Ich habe Klartext gesprochen. Ich warte vor allem auf den 3. Juli, damit die Spaltung dieser Gemeinde endlich rum ist. (Applaus)

> Was wollen Sie konkret anders machen?

BRANDT: Ich möchte einen anderen Umgangsstil pflegen, Dinge mehr erklären, die Bürger beteiligen und Projekte auf der Homepage darstellen.

> Sie haben sich bei jeder Gelegenheit als Oberbürgermeister woanders beworben. Bleiben Sie nun oder machen Sie weiter?

MOOS: Ich bin jetzt Mitte 40 und habe meine Lebens- und Berufsplanung abgeschlossen. Ich will hier alt werden. Eine Kandidatur in anderen Kommunen wird es nicht mehr geben.

> Stichwort Strafzettel: Der Ordnungsbeamte soll den Verkehr sicherer machen. Das sehe ich nicht. Und sollte der nicht noch andere Aufgaben haben?

BRANDT: Ich habe schon gehört, dass seine Vorgehensweise viele wundert. Bei mir wird es ab 18 oder 20 Uhr keine Strafzettel in Mönchzell geben. Außerdem möchte ich, dass er auch bei der Überwachung hilft, etwa bei der illegalen Müllablagerung und beim Hundekot: Er soll die Hundebesitzer direkt ansprechen und sie auf ihr Fehlverhalten hinweisen.

MOOS: Ein Ordnungsbeamter ist immer unpopulär. Aber er achtet darauf, dass es gerecht zugeht, 24 Stunden, jeden Tag, Das war der Gemeinderatsbeschluss.

> Seit Jahren wird eine Änderung am Bahnübergang in der Oberhofstraße versprochen. Wann hat das ewige Im-Stau-Stehen ein Ende? (Applaus)

MOOS: Der Rhein-Neckar-Kreis ist Straßenbauträger. Von dort hieß es, wir müssen erst den Neckargemünder und dann den Schriesheimer Tunnel abwarten. Aktuell wird versucht, Flächen zu erwerben; dann können die Planungen beginnen. Es ist ein 35-Millionen-Euro-Projekt, da muss der Kreis auch die Zuschussfrage klären. Das Projekt hat jedenfalls Top-Priorität für mich, ist aber für mich nicht steuerbar.

BRANDT: Ich fahre täglich von Reichartshausen nach Wiesloch. Ich stehe dort also auch jeden Tag und kenne die Situation. Und ich weiß auch, wie es im öffentlichen Dienst läuft: Deshalb werde ich jeden Montag dort anrufen und nerven - und zwar so lange, bis etwas passiert.