Lobbach. (cm) Die rund 2400 Lobbacher bekommen im Sommer einen neuen Bürgermeister. Denn Amtsinhaber Heiner Rutsch tritt nach zwei Amtszeiten bei der Wahl am Sonntag, 12. März, nicht mehr an.



Wer die Bewerber erleben möchte, ist bei den offiziellen Kandidatenvorstellungen der Gemeinde am Montag, 6. März, in der Wimmersbachhalle im Ortsteil Waldwimmersbach und am Dienstag, 7. März, in der Maienbachhalle in Lobenfeld richtig. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19 Uhr. Jeder Kandidat hat zwölf Minuten Zeit, um sich vorzustellen.



Hier beantwortet Steffen Leutz die fragen der RNZ-Redaktion. Der 44-Jährige aus Reichartshausen ist Gewerbeschulrat in Heilbronn, parteilos, verheiratet und Vater zweier Söhne.

Sie treten am 12. März bei der Wahl zum Bürgermeister für Lobbach an. Was fasziniert Sie so an diesem Amt?

Das Amt des Bürgermeisters ist so vielfältig und facettenreich wie kein anderes Amt. Man ist als Leiter der Verwaltung ebenso gefragt, wie als Gestalter der Dorfentwicklung, Moderator und Leiter von Sitzungen oder als ausgleichender Vermittler.

Wieso sind Sie der richtige Bürgermeister für Lobbach?

Als neutraler Betrachter von Außen ist es mir möglich, Prozesse mit anderen Augen zu betrachten und somit für Verbesserungen zu sorgen. Aufgrund meines Alters kann ich Projekte langfristig und nachhaltig angehen, dabei lege ich höchsten Wert auf Offenheit und Transparenz.

Ein Wahlkampf zehrt an Kraft und Geldbeutel. Wer oder was ist Ihnen eine Stütze - auch finanziell?

Zuallererst ist dies meine Familie, allen voran meine Frau Verena. Auch meine Freunde unterstützen mich und besonders das positive Feedback aus der Bevölkerung gibt mir Kraft. Die Wahlwerbung finanziere ich als unabhängiger Kandidat selbst.

Ein großes Thema im Ort ist der Neubau des Rathauses. Wie wird es unter Ihrer Führung bei diesem Projekt weitergehen?

Lobbach braucht ein adäquates und modernes Rathaus. Ich werde dieses Projekt mit meiner Erfahrung als Projektverantwortlicher voranbringen und gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Bürgerschaft dafür sorgen, das Optimum zu erreichen.

Braucht Lobbach aus Ihrer Sicht ein Neubaugebiet?

Es muss sorgfältig abgewogen werden zwischen der Schaffung sicherlich notwendiger Bauplätze und einer Nachverdichtung und städtebaulichen Sanierung der Ortskerne. Dies ist eine Aufgabe, die ich gemeinsam mit dem Gemeinderat angehen werde.

Wie beurteilen Sie den öffentlichen Personennahverkehr? Wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?

Ich denke besonders in den Abend- und Nachtstunden, sowie am Wochenende könnte man noch etwas tun. Möglich wäre hier eine MitfahrApp nach dem Motto „Bürger helfen Bürgern“. Diese könnte man auch mit den umliegenden Gemeinden ins Leben rufen.

Viele Lobbacher wünschen sich eine bessere Nahversorgung in den beiden Ortszentren. Welche Chancen sehen Sie hierfür?

Man könnte einen Wochenmarkt etablieren bzw. erweitern, der es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, regionale Produkte vor Ort zu kaufen oder man versucht z.B. per App die Waren gemeinsam zu bestellen und zentral anliefern zu lassen.

Wenn Sie die Wahl gewinnen: Welche drei Themen wollen Sie als erstes anpacken?

Ich werde mich um den zügigen Ausbau der begonnenen Breitbandversorgung kümmern, der dieses Jahr noch stattfinden soll. Weiterhin möchte ich ein Konzept für die Nahversorgung entwickeln und mich um die Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und Schule kümmern.

Eine gute Fee taucht neben Ihnen auf. Sie dürfen sich etwas wünschen, das Lobbach noch nicht hat, aber unbedingt braucht. Was sagen Sie?

Liebe Fee, ich habe keine materiellen Wünsche an Dich. Ich wünsche mir für alle Bürgerinnen und Bürger Kraft und Motivation, gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und Lobbach als Ganzes voranzubringen.

Zum Abschluss eine etwas andere Frage: Was ist Ihr Lieblingsessen?

Dampfnudeln mit Kartoffelsuppe oder „Saure Kartoffeln“, nach dem Rezept meiner Mutter.