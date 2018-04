Lobbach. (agdo) Kurz vor Bewerbungsende flatterte letzten Montag noch eine Bewerbung um den Chefsessel im Rathaus ein. Um 16.40 Uhr reichte Gewerbeschulrat Steffen Leutz aus Reichartshausen seine Bürgermeisterkandidatur ein. Fünf Bewerbungen seien eingegangen, sagte der Bürgermeister und Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Heiner Rutsch, bei der öffentlichen Sitzung des Gremiums. Zu der Sitzung waren einige Bürger und Gemeinderäte gekommen. Weil Heiner Rutsch bei der Wahl am 12. März nicht mehr kandidiert, kann er als Gemeindewahlausschussvorsitzender fungieren.

Und so gab der Rathauschef die Bewerber bekannt: Als erstes hatte Rathausmitarbeiter Edgar Knecht die Unterlagen eingereicht, danach folgten die medizinische Fachangestellte Ute Zapf und Polizeihauptmeister Udo Knecht. Alle drei wohnen in Lobbach. Schließlich reichten Integrationscoach Michael Westram aus Sinsheim sowie Steffen Leutz aus Reichartshausen die Kandidatur ein. Die Namen werden auch in dieser Reihenfolge auf dem Wahlzettel stehen, denn es gilt das Datum der eingereichten Unterlagen. Drei Kandidaten waren übrigens bei der Sitzung da: Edgar Knecht, Udo Knecht sowie Steffen Leutz saßen in den Zuschauerreihen und folgten dem Geschehen. Ute Zapf war auf ihrer Wahlkampfveranstaltung und konnte deshalb nicht kommen.

Die eingereichten Unterlagen wurden vom Ausschuss, bestehend aus den Beisitzern Wolfgang Kuhnle, Manfred Braun und Klaus-Peter Ruf, nach Erfordernissen der Gemeindeordnung, des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung geprüft. Es wurden keine Fehler festgestellt. Zuvor hatte Rathauschef Rutsch die Ausschussmitglieder verpflichtet, das Amt unparteiisch sowie verschwiegen wahrzunehmen und das Wahlgeheimnis zu wahren. Das gilt auch für die stellvertretenden Beisitzer sowie Schriftführer Bernhard Münch.

Und dann ging es um die Bewerbervorstellung. Die Kandidaten können sich am Montag, 6. März, um 19 Uhr in der Wimmersbachhalle in Waldwimmersbach und am Dienstag, 7. März, um 19 Uhr in der Maienbachhalle in Lobenfeld den Fragen der Bürger stellen. Folgende Regeln wurden festgelegt: Jeder Kandidat hat zwölf Minuten Zeit, um sich vorzustellen. Power-Point-Präsentationen oder Plakate seien nicht erlaubt, sagte Rutsch.

Apropos Plakate, diese sind bei der Bewerbervorstellung in den Gebäuden generell nicht erlaubt. Festgelegt wurde auch, dass die anderen Kandidaten den Raum verlassen müssen, während einer sich vorstellt. Wer von den Bürgern Fragen hat, muss Name und Adresse nennen. Pro Person sind zwei Fragen erlaubt, insgesamt zwei Minuten hat man dafür Zeit. Der Kandidat hingegen kann sich pro Antwort zwei Minuten Zeit lassen. Einstimmig gab der Ausschuss für alle Punkte grünes Licht.