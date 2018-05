Von Manuel Reinhardt

Eppelheim. Die Eppelheimer Menschen haben es ihm nach eigener Aussage angetan. Deshalb wirft der 44-jährige Thomas Wieland seinen Hut bei der Bürgermeister-Wahl im 23. Oktober in den Ring.

Am Montagabend um Punkt 21 Uhr fiel die Entscheidung, zu kandidieren. Am Dienstagmorgen landete schon die Bewerbung im Briefkasten des Eppelheimer Rathauses. "Eppelheim ist hoch attraktiv und von der Struktur der Stadt mit ihren 15 000 Einwohnern kann man sagen: Typisch für die Region", erklärt Thomas Wieland seine Motivation, sich um das Amt des Verwaltungschefs zu bemühen.

Hintergrund Noch bis zum 26. September, 18 Uhr, läuft die Ausschreibung für das Amt des Bürgermeisters. Die Wahl findet am Sonntag, 23. Oktober, statt, eine etwaige Neuwahl am Sonntag, 6. November. Bewerben können sich alle Deutschen und Staatsangehörige eines Mitgliedslandes der Europäischen Union, die vor der Zulassung der Bewerbungen in Deutschland wohnen. Kandidaten müssen am Wahltag zwischen 25 und 68 Jahre alt sein und "die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten", wie es in der Stellenausschreibung auf der Internetseite der Stadt heißt. mare

In der Verwaltung kennt sich der gebürtige Viernheimer aus: Nach dem Abitur 1992 machte er an der heutigen Dualen Hochschule in Mannheim seinen Diplom-Betriebswirt und war danach bei der Volksbank in Weinheim tätig. 2003 wechselte Thomas Wieland als Büroleiter des Landrats in den öffentlichen Dienst zum Landratsamt des hessischen Kreises Bergstraße in Heppenheim. "Ich war schon relativ früh kommunalpolitisch aktiv und habe mich deshalb 2003 für die Arbeit im Landratsamt entschieden", erzählt der 44-Jährige mit Verweis darauf, dass er in Viernheim zwölf Jahre lang im Stadtparlament saß. Seit letztem Jahr leitet er die Abteilung "Moderne Verwaltung, E-Governement und IT".

Ganz nah dran an den Kommunen sei er beim Landratsamt. Denn ihn interessiere das Lokale, nicht so sehr die Landes- oder Bundespolitik. Das sei es auch, was ihn an der Arbeit eines Bürgermeisters reize. Und Eppelheim sei eine "tolle Chance". "Eppelheim hat sehr viel Ähnlichkeit mit Viernheim oder Heppenheim, wo ich aktuelle wohne", sagt Thomas Wieland. "Ich sehe die Stadt im Gesamtkontext Rhein-Neckar und sie hat auch wegen der Nähe zu Heidelberg tolle Vorzüge."

Und einen besonderen Schlag Menschen: "Die Leute hier sind offen, man weiß, wo man dran ist und ich habe schnell gemerkt, dass ich hier rein passe", so der Kandidat. Das Amt wolle er im Falle einer Wahl mit viel Leidenschaft ausfüllen, schließlich sei Kommunalpolitik auch sein Hobby. Thomas Wieland betont: "Das darf man nicht bloß als Job sehen."

Ein konkretes Programm will er nach und nach erarbeiten. Dafür geht es im August zunächst auf "Zuhör-Tour": "Es wäre vermessen und frech als Außenstehender zu sagen, ich kenne Eppelheim und weiß alles besser." Daher gelte es zunächst, Gespräche mit Vereinen und Organisationen zu führen, herauszufinden, wie die Leute ticken, wo es brennt, welche politischen Felder es gibt und dann Ziele zu formulieren, was er erreichen will. Auch mit allen Parteien möchte Thomas Wieland sprechen - wobei sich das CDU-Mitglied natürlich in erster Linie Unterstützung "seiner" Partei erhofft. Dennoch betont er: "Der Bürgermeister ist für alle Eppelheimer da."

Familie, Jugend und Soziales sind ihm wichtige Themen, auch Verkehr und Stadtentwicklung liegen Thomas Wieland am Herzen. Privat befindet sich der Heppenheimer in einer festen Beziehung und widmet sich neben der Kommunalpolitik gerne der Architektur und Fotografie. Und nun auch Eppelheim. Nach der "Zuhör-Tour" möchte er "in den breiten Bürgerdialog gehen", eine Internetseite einrichten und dann im Oktober die heiße Wahlkampfphase starten.