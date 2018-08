Eppelheim. (mare) Der Bürgermeisterwahlkampf geht in die heiße Phase: Am Mittwoch, 5. Oktober, stellen sich fünf von sechs Kandidaten, die am 23. Oktober an die Rathausspitze gewählt werden wollen, öffentlich in der Rudolf-Wild-Halle, Schulstraße 6, vor. Ab 19 Uhr haben Thomas Wieland, Alfred Wilhelm, Patricia Popp, Timo Beul und Christian Pallmann je zehn Minuten Zeit, sich mit einer Rede zu präsentieren. Thorsten Kettenmann hat im Vorfeld bereits bekannt gegeben, nicht an der Kandidatenvorstellung teilzunehmen. Nach der Vorstellung haben die Bürger die Gelegenheit, Fragen an die Bewerber zu richten. Nur Einwohner Eppelheims haben dabei Fragerecht. Jeder darf maximal drei Fragen an die Kandidaten stellen, die Fragezeit ist auf eine Minute begrenzt. Die Antwort auf eine Frage darf nicht mehr als zwei Minuten in Anspruch nehmen. Die Gesamtantwortzeit eines jeden Kandidaten wurde auf 20 Minuten festgelegt. Einlass ist ab 18.30 Uhr.