Eppelheim. (nb) "Das hatten wir bisher auch noch nicht erlebt", sagte Feuerwehrkommandant Uwe Wagner: Ein Terrarium, das von Schildkröten bewohnt wird, hatte ihn und seine Kameraden gestern Nachmittag auf den Plan gerufen. Zunächst habe es aber wesentlich dramatischer geklungen, erinnert sich Wagner: Um 14.35 Uhr ging bei der Eppelheimer Wehr die Alarmierung ein: "Feuer in der Humboldtstraße, zwei Personen noch im Gebäude." Also wurden auch die Wehren aus Heidelberg und Plankstadt alarmiert. Vor Ort konnten die Eppelheimer Entwarnung geben. Das ältere Paar, in dessen Wohnung die Rauchmelder angeschlagen hatten, hatte den Brand bereits gelöscht.

Laut Polizei war es eine Wärmelampe über dem Terrarium, die dafür gesorgt hat, dass sich das Stroh im Glas entzündete. Die Schildkröten hatten dabei Glück im Unglück. Weil die beiden Bewohner gerade dabei seien, umzuziehen, hätten sie die Schildkröten ohnehin kurz vor dem Brand in ein anderes Terrarium umgesetzt, so Kommandant Wagner. Die Feuerwehr, die mit zehn Mitgliedern vor Ort war, brachte das Terrarium nach draußen und belüftete das verrauchte erste Obergeschoss. Auch ein Streifen- und zwei Rettungswagen waren im Einsatz. Ein Notarzt untersuchte das Paar, das aber mit dem Schrecken davon kam und unverletzt blieb.