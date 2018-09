Leimen. (aham) Ein 19-Jähriger ist am Montagabend mit dem Schrecken davon gekommen. Der junge Mann war gegen 19.15 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Leimen und Nußloch in Richtung Wiesloch unterwegs, als ihm plötzlich ein komischer Geruch in die Nase stieg. Brandgeruch. Geistesgegenwärtig hielt er an und stieg aus seinem VW Golf aus. Und das war sein Glück: Wenig später stand der Motorraum in Flammen.

Als die Leimener Feuerwehr eintraf, konnte sie den Wagen nicht mehr retten. "Es brannte schon lichterloh", so Stadtbrandmeister Armin Nelius. Die Flammen breiteten sich im Innenraum des Autos aus, sodass bald das ganze Fahrzeug brannte. "Das hatten wir aber schnell gelöscht", berichtete Nelius auf RNZ-Anfrage weiter. In zehn Minuten hätten die zwölf Feuerwehrleute, die mit zwei Fahrzeugen zur Unglücksstelle gekommen waren, das Feuer bekämpft.

Das Feuer könnte ersten Ermittlungen der Polizei zufolge durch eine defekte Kraftstoffzuleitung entstanden sein. Der 18 Jahre alte Wagen brannte trotz der zügigen Löscharbeiten der Feuerwehr vollständig aus. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Die Bundesstraße war bis etwa 20.30 Uhr gesperrt. Denn durch das Löschwasser und die Minusgrade war die Fahrbahn vereist. Daher musste die Straßenmeisterei den Abschnitt mehrfach streuen.

Da es auf diesem Abschnitt der B 3 keinen Seitenstreifen gibt, musste der Fahrer den Wagen auf der Straße abstellen, er selbst war über die Leitplanke geklettert, um sich in sichere Entfernung zu dem brennenden Fahrzeug zu bringen. Laut Nelius befürchtete der 19-Jährige wohl, das Auto könne explodieren. Solche Ängste kann Nelius zwar verstehen, aber aus Erfahrung widerlegen: "Das passiert nur im Fernsehen und da ist das nur Effekthascherei", so der Stadtbrandmeister. "Im wahren Leben passiert das eigentlich nicht."