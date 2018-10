Von Christoph Moll

Lobbach-Lobenfeld. Diesen Tag wird Martina Ebinger ihr Leben lang nicht vergessen. "Ich saß gerade am Computer, als es auf einmal furchtbar krachte", erzählt die Lobenfelderin. "Ich wusste im ersten Moment gar nicht, wie mir geschah." Der Monitor fiel vom Tisch, die Holzdecke brach herunter, Rauch bildete sich - als wäre eine Bombe explodiert. Gegen 14.30 Uhr schlug gestern in die Doppelhaushälfte der Familie ein Blitz ein. Wie durch ein Wunder blieb Martina Ebinger fast unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. "Es hat alles zerfetzt, aber mir ist nichts passiert", sagt sie gegenüber der RNZ und kann ihr Glück selbst kaum fassen. "Nur die ersten zehn Minuten habe ich fast nichts gehört, das war alles."

Ralf Korn war gerade zufällig in der Nähe, als der Blitz rund 100 Meter entfernt von ihm in das Haus in der Fasanenstraße einschlug. "Es sah überhaupt nicht nach Gewitter aus, es sind lediglich ein paar Wolken aufgezogen", erklärt der Lobenfelder. "Auf einmal hat es dann einen Riesenschlag gelassen und es war glockenhell", erzählt er weiter. Nach dem einen Blitz sei alles vorbei gewesen. "Ich bin seit über 30 Jahren Feuerwehrmann, aber so etwas habe ich noch nicht gesehen", meint Korn. Es war buchstäblich ein Blitz aus heiterem Himmel. Aus dem Dachstuhl des Hauses sei heller Rauch aufgestiegen. "Dann habe ich sofort die Feuerwehr gerufen."

Einer der ersten am Einsatzort war Dieter Rutsch. Der Gesamtkommandant der Lobbacher Feuerwehr traute seinen Augen nicht. "Der Blitz ist in die Fernsehantenne eingeschlagen und in fünf umliegenden Häusern sind die Steckdosen aus den Wänden gefallen", berichtet er. Die herrschende Energie und die Überspannung im Stromnetz seien unglaublich gewesen. "Das hat uns völlig überrascht." Als die Feuerwehr eintraf, sei kein Rauch mehr zu sehen gewesen und es habe auch nicht gebrannt, so Rutsch. Fast alle Stromkabel seien aber verschmort und nicht mehr zu gebrauchen.

Das Ausmaß des Schadens ist immens: "Der Blitz schlug in das Dach ein und trat aus einer Wand im Erdgeschoss wieder aus", erklärt Polizeisprecher Dieter Klumpp gegenüber der RNZ. Auf seinem Weg habe der Blitz eine Spur der Zerstörung hinterlassen. "Die Badewanne hat es fünf Zentimeter aus der Verankerung gerissen", erklärt Klumpp. "Und die Holzdecke im Dachgeschoss ist komplett heruntergefallen", ergänzt Feuerwehrkommandant Dieter Rutsch.

In der ganzen Straße fiel nach dem Blitzeinschlag der Strom aus - und auch das Telefonnetz wurde in Mitleidenschaft gezogen. Techniker der Süwag arbeiteten noch gestern Abend unter Hochdruck daran, die Stromversorgung wiederherzustellen. Auch in den umliegenden Häusern muss wohl die komplette Elektrik erneuert werden. Der genaue Sachschaden lasse sich derzeit noch nicht beziffern, so die Polizei gestern.

Martina Ebinger ist derweil einfach nur froh, dass sie so glimpflich davongekommen ist, obwohl der Blitz nur wenige Meter neben ihr einschlug. Ganz klar: Die Lobenfelderin hatte gestern Nachmittag gleich mehrere Schutzengel.