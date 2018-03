Von Nikolas Beck

Nußloch. Es war am frühen Nachmittag, als Nicole Stamm und Dietmar Fischer gestern endlich aufatmen konnten. Nach Tagen der Ungewissheit konnten sie ihre sechsjährige Katze Keti wieder in die Arme schließen. Seit Montag hatten die beiden ihre beige-grau getigerte Mitbewohnerin vermisst. Dass die Rückkehr der neugierigen, aber auch etwas tollpatschigen Keti für ganz besonders große Erleichterung gesorgt hatte, liegt an ihrem Zuhause in der Odenwaldstraße. Denn in der dortigen Umgebung, im Wohngebiet "Neuer Berg" oberhalb des Friedhofs, sucht die Polizei weiterhin nach einem Tierquäler, der Katzen mit Bitumen misshandelt. Bereits drei Tiere sind dem Unbekannten zum Opfer gefallen und mussten eingeschläfert werden.

"Die Ermittlungen dauern noch an", erklärte Polizeisprecher Thomas Habermehl auf RNZ-Nachfrage. Im Anschluss an die Berichterstattung hätten sich zahlreiche Zeugen gemeldet und es seien viele Hinweise eingegangen. Ein Experte des Arbeitsbereiches Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Mannheim, dass auch bei Tierquälerei aktiv wird, sei inzwischen schon mehrfach in Nußloch gewesen und habe sich vor Ort ein Bild gemacht. Außerdem habe man von einem der betroffenen Tierhalter eine Probe der Substanz, bei der vermutet wird, es handele sich um Bitumen, erhalten. Diese werde nun beim Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt in Freiburg analysiert. Ein Ergebnis liege aber noch nicht vor.

Inzwischen habe sich auch eine weitere, vierte Katzenbesitzerin aus Nußloch bei den Beamten gemeldet, berichtet Polizeisprecher Habermehl. Ihr Kater sei ebenfalls mit einer klebrigen Substanz verschmiert von einem Streifzug zurückgekehrt. Allerdings liege dieser Vorfall bereits einige Monate zurück und das Tier sei wohl auf. Ob ein Zusammenhang mit den jüngsten Fällen besteht, müsse geprüft werden. Auch die drei verstorbenen Tiere seien kastrierte Kater gewesen, so Habermehl. Bei ihnen geht die Polizei davon aus, dass sie nicht versehentlich mit der Substanz in Kontakt kamen, sondern gezielt angelockt und gequält wurden.

Darum hoffen auch Gabriele Bräunling und Holger Schenck, die sich von ihrem Kater Nemo verabschieden mussten, weiterhin, dass der Verantwortliche noch zur Rechenschaft gezogen wird. Rund 50 Flugblätter hatten sie im Ort aufgehängt, zusätzlich einen Brief, den Bräunling im Namen ihres Katers schrieb, in 250-facher Ausführung in der Nachbarschaft verteilt. Sie hoffen, dass vielleicht dadurch der entscheidende Zeugenhinweis beim Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 eingeht.