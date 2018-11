Von Roland Fink

Heiligkreuzsteinach-Eiterbach. Dorfabend, Chor- und Volksliederwettbewerb sowie Freundschaftssingen, damit wird der Männergesangverein 1888 Eiterbach im Juni sein Jubeljahr im großen Stil feiern. Den Auftakt bildet allerdings das Festbankett in der Steinachtalhalle in Heiligkreuzsteinach am kommenden Samstag. Dabei wird der historische Augenblick der Vereinsgründung am 5. Mai 1888 in der "Alten Schule" in Eiterbach ganz gewiss eine Rolle spielen.

Nur wenige Tage später wurden die "Statuten" vom Großherzoglichen Bezirksamt in Heidelberg genehmigt, die Sänger aus Eiterbach durften nun ihrer Sangeslust frönen. 1903 konnten die Stimmführer 24 Sänger verzeichnen, nach dem Ersten Weltkrieg wurde im Januar 1920 das Singen wieder aufgenommen. Gefeiert wurde das 30-jährige Bestehen trotzdem, wenn auch verspätet. Die Fahnenschleife wurde von den Frauen gestiftet, eine Haussammlung ermöglichte die Ausrichtung des Sängerfestes, an dem sich 19 Vereine beteiligten.

Erst 38 Jahre nach der Vereinsgründung wagten sich die Sänger aus dem Odenwald auf ihr erstes Sängerfest - und kehrten prompt mit einem Pokal aus Aglasterhausen zurück. Der Beitritt zum Badischen Sängerbund erfolgte, ebenso zeigten sich Erfolge durch vordere Platzierungen.

Das Schulhaus in Eiterbach spielte von jeher eine entscheidende Rolle, gegenüber wurde 1928 auch das Ehrenmal für zwölf Gefallene des Krieges eingeweiht. Gleichzeitig feierte der MGV sein 40. Gründungsfest. Einen ersten Preis ersang sich der Chor 1931 beim Preissingen des MGV Liederkranz Schönau, im Jahre 1933 waren 32 aktive Sänger zu vermelden. Beim Heimat- und Liederabend 1938 wurde dem Verein die Zelter-Plakette überreicht.

Die Zäsur des Krieges machte auch vor dem MGV 1888 nicht Halt. 14 Sänger kehrten von den Schlachtfeldern nicht zurück. 1946 konnte die Vereinstätigkeit wieder aufgenommen werden; das Geld war allerdings knapp zu dieser Zeit und so konnte das 60-jährige Bestehen nicht gefeiert werden. Was durch den Besuch zahlreicher Sängerfest in den Folgejahren sängerisch nachgeholt wurde. 1956 diente der Schulsaal als Bühne für "Eiterbach singt und musiziert", dabei trat auch der gemischte Chor auf. Die Frauen hatten sich 1947 ihren Platz im Sängerleben erobert: 55 aktive Sängerinnen und Sänger aus dem Eiterbachtal nutzten ihre Stimme, um gemeinsam Lieder anzustimmen. Liederabende und der Besuch von Sängerfesten schlossen in den nächsten Jahren an, 1963 wurde eine zweite Vereinsfahne im Gasthaus "Zur Krone" eingeweiht, nach 70 Jahren war die alte Standarte doch etwas verschleißt.

1966 brach der Verein erstmals zu einem Vereinsausflug auf, zwei Jahre später feierte man unter einem Zelt bei der "Krone" sein 80-jähriges Vereinsbestehen. Auf zahlreichen Prädikatssingen und Punktwertungssingen war der MGV Eiterbach in den Folgejahren erfolgreich. 1980 wurde unter Vorstand Horst Knopf das "Alte Schulhaus" zum Sängerheim, mehr als 2000 freiwillige Arbeitsstunden wurden investiert.

Noch in Erinnerung ist die Reise nach Spanien ins befreundete Teluada, hier sang der Chor in der Kirche. "Die positive Resonanz des Vereins in der Bevölkerung schlug sich in der ständig steigenden Mitgliederzahl von damals schon 46 aktiven und 138 passiven Mitgliedern nieder", so ist im neuen Festbuch zu lesen.

Ernst Kratzert übernahm 1987 den Dirigentenstab, zwischenzeitlich wurde ein Frauenchor gegründet, der seit 2011 auch den begehrten Titel eines "Meisterchores" tragen darf. Neben dem Singen zählt der MGV im Ortsteil mit den 619 Einwohnern zu einem Aktivposten. Nicht nur durch die Theater- und Laienspielgruppe, die seit 1906 protokollarisch vermerkt ist. Vorsitzender Klaus Herbig kann also auf eine lange Tradition zurückblicken, die beim Festbankett mit vielen Gastvereinen sicher auch gewürdigt wird.