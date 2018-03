Schönau. (fi) Dass der L 536 ein eigener Schwerpunkt bei der Bürgerversammlung gewidmet war, davon konnten die knapp 100 Zuhörer aus dem Klosterstädtchen ausgehen. "Bei der L 536 ist mir vor einigen Wochen der Kragen geplatzt", gestand der Bürgermeister, der seine emotionale Ader für die "geharnischte E-Mail" an die Mandatsträger und Verantwortlichen für das Vorgehen verantwortlich machte.

Unerwartet dann die Dankesbezeugung des Bürgermeisters und CDU-Kreistagsmitglieds an MdL Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Grüne) für den Einsatz zum Neubau der Straße. Zeitler gab bekannt, dass er den Maßnahmenkatalog anfechten werde, in dem die L 536 zwischen Altneudorf und Wilhelmsfeld nicht enthalten sei. "Der bisherige Entwurf ist nichts Endgültiges, wir haben noch Zeit bis zum September", so der bürgermeisterliche Aktivist in Sachen L 536-Ausbau. Es wäre zugesagt gewesen, dass der Kriterienkatalog vor der Zusammenstellung aller Landesmaßnahmen zum Straßenbau vorgelegt wird, was nicht geschehen sei. Sollte 2015 der Branichtunnel fertig sein, kämen für die Autofahrer im Monat rund zehn Stunden an Zeitersparnis zusammen.

Auf RNZ-Nachfrage teilte MdL Thomas Funk (SPD) mit, "dass der vorgestellte Maßnahmenkatalog des Verkehrsministeriums hinsichtlich der L 536 nicht befriedigen kann". Wie auch aus einer Email an Bürgermeister Zeitler hervorgeht zeigte Funk grundsätzlich Verständnis dafür, dass sich angesichts der knappen Finanzressourcen zunächst einmal auf die bereits begonnen Aus- und Neubaustrecken zu konzentrieren sei. Aber die Berücksichtigung der infolge des Branichtunnels absehbaren Mehrbelastung der L 536 komme ihm bei der Bewertung im Maßnahmenkatalog entschieden zu kurz.