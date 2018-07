Neckargemünd. (lx) Wer in Feierlaune ist, dem kann geholfen werden. Denn er ist am Wochenende in Neckargemünd genau am richtigen Ort. Hier pulsiert das Leben, hier wird gerockt und gefeiert, was das Zeug hält. Dem Motto "Lebendiger Neckar" wird alle Ehre gemacht, breit gefächert ist das Angebot. Zwischen Menzer-Park und Neckarlauer, Marktplatz und Neckarhäuserhof geht's rund.

Schon am Freitagabend, 15. Juni, kündigt sich das große Feiern mit einem Open-air an. Denn das Gasthaus "Alte Scheune" feiert sein 20-jähriges Bestehen mit Live-Musik. "El Gordo Y Mas" sind ab 18 Uhr zu hören. Und ab 21 Uhr rocken dort "Dirty Deeds".

Im schönen Menzer-Park wird's ab 15 Uhr lebendig: Mit dem Fassbieranstich zur musikalischen Begleitung der Trachtenkapelle Dilsberg wird um 15 Uhr das von vielen örtlichen Geschäften gesponserte Fest durch Bürgermeister Horst Althoff eröffnet. An vielen Ständen präsentieren die Vereine ein buntes Kaleidoskop kulinarischer Köstlichkeiten, Für die jungen Besucher gibt es zum Austoben ein Kinderkarussell, Süßigkeitenwagen, Hüpfburg und Bungeetrampolin, Kistenklettern und erstmals sonntags auch eine Aufpumpstation für Fahrräder. Am Samstagabend ab 19 Uhr wird der Menzer-Park satt aufgemischt, wenn die "Zap-Gang" ihre Verstärker anwirft. Die Mischung aus Blues, Soul, Rock, Pop, Grunge, Heavy Metal und Rock'n'Roll holt jeden aus den Schuhen.

Mit einem Frühschoppen machen die Vereine am Sonntag ab 10 Uhr wieder Mut für die zweite Runde. Ab 12 Uhr begleitet "The Brightside", ein Projekt der ehemaligen "Mood of a Day", den Familiennachmittag ab 12 Uhr musikalisch. Kinder verkaufen bei ihrem Flohmarkt allerlei Interessantes.

Doch auch jenseits des Menzer-Parks gibt's am Sonntag was zu erleben. Am Hanfmarkt steigt von 11 bis 19 Uhr das Orientfest des Merhaba Orientshop mit Tänzen, Marktständen und orientalischen Spezialitäten. Am Marktplatz sind von 11 bis 19 Uhr verschiedene Promotion- und Infostände zum Thema Gesundheit und Sport zu finden. Und am Neckarhäuserhof steigt von 11 bis 18 Uhr das Fährfest des Freundeskreises Fähre Neckarhausen-Neckarhäuserhof mit Live-Musik, Bewirtung und einer Ausstellung zum Thema "860 Jahre - die historische Besiedlung des badischen Neckarhäuserhofs". Auf hessischer Seite findet Ähnliches im Neckarsteinacher Stadtteil Neckarhausen statt.

Für einen sonntäglichen Höhepunkt bei all dem Feiern ringsum sorgt ab 12 Uhr die "Lebendige Klangmeile" von Musikschule und Orchesterschule. Auf der Bühne am Neckarlauer jagt ein Auftritt den nächsten, es spielen "Tune Up Big Band", das Jugendorchester, die "Jungen Harmoniker", das Blechbläserensemble "tap to brass", "High-Fiedel-ity" und "Swingmaster". Ab etwa 15 Uhr verwandeln die Rockgruppen aus dem Bandprojekt den Neckarlauer in eine Partymeile.

In der Musikschule im Prinz Carl heißt es von 11 bis 13 Uhr "Tag der offenen Tür". Ein Abschlusskonzert um 17 Uhr steht dort unter dem vielsagenden Titel "Lebendige Tastenvielfalt".