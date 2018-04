Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Nachdem die Eppelheimer Projektgruppe Integration im März zu einer Auftaktveranstaltung unter dem Motto "Inklusion findet Stadt" eingeladen hatte, fand nun die erste Folgeveranstaltung statt. Dabei drehte sich alles um Inklusion in "Ausbildung und Beruf". Moderiert von Renate Schmidt und Siegfried Köhler von der Projektgruppe Integration wurden in einer Talkrunde mit verschiedenen Fachleuten Chancen, Ideen und Ziele zur Einbindung behinderter Menschen gesammelt.

Mit einem Film wurden Besucher und Podiumsteilnehmer eingestimmt. Dabei ging es um einen Cap-Markt, bei diesen Lebensmittelmärkten arbeiten Behinderte und nicht behinderte Mitarbeiter in einem Team. Es werden gute Erfahrungen gemacht mit Mitarbeitern mit Behinderung. Siegfried Köhler fand mit einigen Zahlen den Einstieg in die Thematik.

In Deutschland leben rund sieben Millionen Menschen mit Schwerbehindertenausweis. 82 Prozent aller behinderten Kinder besuchen eine Sonderschule, wobei 77 Prozent von ihnen nicht den Hauptschulabschluss erreichen. 280 000 behinderte Menschen arbeiten in Werkstätten. Der Übergang aus einer Behindertenwerkstatt in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis beträgt weniger als 0,1 Prozent.

Bei der Podiumsdiskussion berichtete Katja Weiss aus Sicht einer Behinderten über ihre Job-Odyssee. Die 30-Jährige ist Kauffrau für Bürokommunikation und von Kindheit an auf den Rollstuhl angewiesen. Bis sie nach ihrem Berufsabschluss ein Jobangebot erhielt, dauerte es vier Jahre. Ihrer Meinung nach sollten Arbeitgeber offener werden für Menschen mit Behinderung und ihre Vorurteile abbauen.

Dass eine gewisse Hemmschwelle gegenüber Behinderten vorhanden ist, gab der Eppelheimer Unternehmer Armin Schmitt ohne Umschweife zu. Er selbst hat diese längst überwunden. In seinem Betrieb sind drei Behinderte beschäftigt. "Es ist für alle eine positive Erfahrung." Jeder Unternehmer sollte auch angesichts der Probleme, genügend qualifizierte Auszubildende zu bekommen, diesen Mut haben - und wenn es auch nur für ein Praktikum ist, meinte er.

Helmut Schäfer von der Bundesagentur für Arbeit in Heidelberg wusste anhand von Zahlen, dass Behinderte im Beruf im Vergleich zu ihren "gesunden" Kollegen durchschnittlich weniger krank und deutlich engagierter am Arbeitsplatz sind. "Es gibt keinen echten Grund, einen behinderten nicht zu beschäftigen", war sich Schäfer sicher. Behinderte Menschen sollten Teilhabe am Arbeitsleben haben. Unternehmen hielten sich bei der Einstellung Behinderter aus Unwissenheit und Angst zurück, da sie glauben, dass ein Behinderter nicht gekündigt werden darf. "Dem ist nicht so. Er ist nicht unkündbar, sondern hat einen besonderen Kündigungsschutz."

Bisher helfe von Amtsseiten alle Werbung nichts. Die Firmen würden nach wie vor zögern, Behinderte einzustellen. "Geld ist da, doch es gibt kaum Förderfälle." Außerdem zu Wort kamen bei dem Diskussionsabend Christiane Herpel vom SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd und Ulrich Floß vom Heidelberger Integrationsbetrieb "ifa". Deutlich wurde bei den Ausführungen, dass Menschen mit Behinderung arbeiten wollen und können, zuverlässig und pünktlich sind. Wichtig sei, dass jeder den für ihn geeigneten Arbeitsplatz findet. Erste konkrete Inklusionsschritte in der Arbeitswelt in Eppelheim wurden auch angeregt.