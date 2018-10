Von Christoph Moll

Wie schnell das doch wieder ging: In vier Tagen ist das Jahr 2013 schon Geschichte. Aber was bleibt? Was bewegte die Menschen in der Region? Die RNZ blickt in einer dreiteiligen Serie zurück auf Wichtiges, Spannendes und Kurioses (in Klammern das Erscheinungsdatum). Heute startet die Reihe mit den Monaten Januar bis April.

Januar

> Wechsel: Sieglinde Pfahl tritt das Bürgermeisteramt in Heiligkreuzsteinach an. Sie wird Nachfolgerin von Karl Brand, der nach 24 Jahren in Ruhestand geht (3.).

> Sternsinger: In Wilhelmsfeld wird vor falschen Sternsingern gewarnt. Die Liste mit den Haushalten, die besucht werden wollen, wurde gestohlen (3.).

> Zeitungsflirt: In der Region beginnt wieder der Zeitungsflirt. Über 700 Schüler beteiligen sich an dem Bildungsprojekt von Volksbank und RNZ (11.).

> Trickdiebstahl: Trickdiebinnen stehlen in Leimen einem 73-Jährigen in einer Tiefgarage mehrere Hundert Euro (11.).

> Rückgang: Die Geschäftsleute in Dossenheim klagen wegen der Hauptstraßen-Baustelle über Umsatzeinbußen (12.).

> Ende: Die "Griechische Weinstube" in Neckargemünd schließt nach über 200 Jahren und soll verkauft werden (12.).

> Kostenexplosion: Die Stadt Neckargemünd zieht bei der Ausschreibung der Arbeiten für den Hanna-Weis-Platz die Reißleine. Die Kosten explodierten (16.).

> Diebstahl: Ein Unbekannter stiehlt bei der Christbaumsammelaktion in Bammental Geld aus Umschlägen, das für die Helfer gedacht war (16.).

> Abriss: Am alten Meckesheimer Hallenbad rückt der Abrissbagger an (16.).

> Gerettet: Die Notfallzentrale in Neckargemünd bleibt bei der umfassenden Reform des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes erhalten (18.).

> Wasser: Sitzt Neckarsteinach bald auf dem Trockenen? Die stadteigenen Quellen liefern immer weniger Wasser (19.).

> Rodung: An der "Schönen Aussicht" auf dem Dilsberg werden Bäume gefällt. Der Umbau des ehemaligen Hotels in Wohnraum beginnt (21.).

> Probleme: Der Schwimmklub Neptun in Leimen hat Probleme, da das Hallenbad über den Sommer schließt (23.).

> Rechtsstreit: In den Rechtsstreit um die Bebauung des Alten Sportplatzes in Leimen ist Ruhe eingekehrt. Die Bebauung soll im Februar beginnen (24.).

> Geburtstag: Die Fähre im Neckarhäuserhof wird 80 Jahre alt (25.).

> Absage: Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim gehört nicht zu den 44 Gymnasien im Land, die zu G 9 zurückkehren dürfen. Nach der Absage formiert sich Protest an der Schule (25./31.).

> Luftkurort: Die Grünen in Wilhelmsfeld sehen das Prädikat "Luftkurort" in Gefahr. Der Grund: zu viel Verkehr (26.).

> Leica: Beim Mikrotomhersteller Leica in Nußloch soll ein Teil der Produktion nach Fernost verlagert werden. 70 Arbeitsplätze sind in Gefahr (29.).

> Missbrauch: Ein 30-Jähriger wird zu fünf Jahren Haft verurteilt, weil er in und um Neckargemünd mehrere Kinder missbrauchte (30.).

> Wettbüro: Immer mehr Wettbüros öffnen in der Region. In Nußloch lehnt der Gemeinderat ein solches ab (31.).

Februar

> Aus: Die Werkrealschule in Schönau steht vor dem Aus. Das Schulamt empfiehlt der Stadt, die Schüler auf andere Schulen zu verteilen. Dem folgt auch der Gemeinderat (2.).

> Ehrenbürger: Heiligkreuzsteinachs Altbürgermeister Karl Brand wird zum Ehrenbürger ernannt. Ein Platz wird nach ihm benannt (4.).

> Hochwasser: Das erste Hochwasser des Jahres am Neckar ist ein "Hochwässerchen" (4.).

> Wahlen: Neckargemünds Tourismuschefin Sabine Schweiger gewinnt die Bürgermeisterwahl in Aglasterhausen, Gaibergs Hauptamtsleiter Alexander Wenning unterliegt in Neidenstein (5.).

> Volkssternwarte: In Meckesheim wird die erste privat betriebene Volkssternwarte in der Region eröffnet (7.).

> Streit: In Leimen wird über das Goldene Buch der Stadt gestritten. Finanzminister Wolfgang Schäuble durfte sich bei seinem Besuch nicht eintragen (8.).

> Fastnacht: Tausende besuchen die Fastnachtsumzüge in Neckargemünd und Nußloch (11./13.).

> Räuber: Ein Räuber überfällt Bäckereien in Heidelberg und Eppelheim. Beim letzten Überfall entkommt er, obwohl die Polizei die Bäckerei überwacht. Er wird Tage später gefasst (14./15.).

> Brandstiftung: Im leer stehenden "Kümmelbacher Hof" in Neckargemünd wütet Feuer. Es war Brandstiftung (19.).

> Gemeinschaftsschule: Nach der G 9-Absage für das Gymnasium streitet Eppelheim über die Einführung der Gemeinschaftsschule. Das Gymnasium sieht seine Existenz gefährdet. Dennoch gibt der Gemeinderat grünes Licht (20./27.).

> Sauerei: Wildschweine pflügen das Mückenlocher Sportgelände um (20.).

> Grippe: Weil mehrere Mitarbeiter des Lieferanten Grippe haben, bleiben die Teller in der Mensa des Neckargemünder Schulzentrums leer (21.).

> Kreisel: Der Kreisel in Gaiberg ist ins Visier der Behörden geraten. Gefährdet das Kunstwerk den Verkehr? (23.).

> Giftmüll: Ein spanischer Laster verliert Giftmüll auf der Autobahnraststätte Hardtwald und sorgt für einen Großeinsatz (23.).

> Pferdefleisch: Pferdefleisch für Arme? Die St. Ilgener Tafel würde aussortierte Produkte ablehnen, die Neckargemünder nicht (26.).

> Aktenzeichen: Die ZDF-Fernsehsendung jagt den "Räuber mit Hut", der im April 2010 die Volksbank in Waldwimmersbach überfiel. Es gehen 75 Hinweise ein, der heiße Tipp ist aber nicht dabei (27.).

> Papstrücktritt: Die Pfarrer in der Region loben Papst Benedikt für seine Rücktrittsentscheidung (28.).

März

> Buchmesse: Hunderte besuchen die Buchmesse in Neckarsteinach (4.).

> Poker: Der Kartengeber des illegalen Poker-Cafés in Leimen wird zu einer Geldstrafe verurteilt (5.).

> Unanfechtbar: Das Bürgerbegehren zum Alten Sportplatz in Leimen ist unzulässig, urteilt der Verwaltungsgerichtshof und bestätigt damit die Rechtsauffassung der Stadt. Der Verein löst sich daraufhin auf (7.).

> Ausgesperrt: In Dossenheim sperrt ein anderthalbjähriges Kind seine Eltern beim Rauchen auf dem Balkon aus. Die Polizei muss die Tür öffnen (11.).

> Aufgeschoben: Die Sanierung der Rhein-Neckar-Halle in Eppelheim wird auf die lange Bank geschoben. Der Gemeinderat setzt andere Prioritäten (12.).

> Urteil: Ein 25-Jähriger aus dem Odenwald muss wegen Vergewaltigung seiner Freundin - unter anderem in Dossenheim - vier Jahre hinter Gitter (13.).

> Endspurt: Im neuen Landgut in Lingental laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Ein See entsteht (15.).

> Turnfest: Eppelheim und Neckargemünd bereiten sich als Austragungsorte auf das Deutsche Turnfest vor (16.).

>Ärger: Eine Vollsperrung der Straße zwischen Neckargemünd und Rainbach sorgt für Ärger. Dilsbergs Ortsvorsteher Bernhard Hoffmann muss einen Busersatzverkehr selbst organisieren (18.).

> iPad: In der Theodor-Heuss-Grundschule in Eppelheim werden Tabletcomputer im Unterricht eingeführt (19.).

> Rathaus: Das Heidelberger Büro "hübner + ehrhard und partner" gewinnt den Architektenwettbewerb für das neue Leimener Rathaus (20.).

> Nachwuchssorgen: Steht die Feuerwehr vor dem Aus? Die Wilhelmsfelder Floriansjünger suchen Mitglieder (21.).

> Baustelle: Die Baustelle in der Leimener Rathausstraße bereitet den Geschäftsleuten Sorgen (21.).

> Stadtansicht: Der Neckargemünder Gemeinderat lehnt die erste Bauvoranfrage für die "Weinstube" ab. Die Stadtansicht soll bewahrt werden (21.).

> Baustelle: Die Erweiterung der Firma Wild in Eppelheim läuft (22.).

> Gestrandet: Ein Bus fährt sich bei einem missglückten Wendemanöver im Neckargemünder Menzerpark fest (26.).

> Rote Teufel: Das Zweitligaspiel des SV Sandhausen gegen Kaiserslautern sorgt für einen Großeinsatz der Polizei (30.).

April

> Vertrauensbeweis: Mit 93,9 Prozent der Stimmen wird Sandhausens Bürgermeister Georg Kletti im Amt bestätigt. Er hatte nur einen Gegenkandidaten und geht in seine zweite Amtszeit (8.).

> Krähbuckel: Die Unfallserie auf der B 45 zwischen Mauer und Wiesenbach geht weiter. Es ereignet sich die fünfte Kollision in neun Monaten (11.).

> D-Mark: In Gaiberg starten erneut die D-Mark-Wochen, für die sich sogar ein Filmteam aus Holland interessiert (12.).

> Geisterparkplatz: Die Gemeinde Wiesenbach errichtete für 300.000 Euro einen Parkplatz, auf dem nun niemand parkt. Die Gemeinde sieht aber keine Verschwendung von Steuergeldern (13.).

> Anklage: Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den früheren Meckesheimer Kämmerer. Ihm wird Untreue in 146 Fällen vorgeworfen (18.).

> Vermisst: In Neckarsteinach wird eine 77-Jährige vermisst. Sie wird Tage später tot aus dem Neckar geborgen (22.).

> Baustelle: Mit zwei Wochen Verspätung beginnt die Sanierung der Hauptstraße in Bammental (23.).