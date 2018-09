Mit spektakulären Auftritten zeigte 'Barbed Wire' in Meckesheim einmal mehr, was eine Showband ausmacht. Foto: Alex

Mit spektakulären Auftritten zeigte 'Barbed Wire' in Meckesheim einmal mehr, was eine Showband ausmacht. Foto: Alex

Von Christopher Brogle

Meckesheim. Kurz vor 22 Uhr hieß es wieder einmal: ausverkauft. Und wer nicht zu den rund 1000 Besuchern gehörte, die sich bereits Karten im Vorverkauf gesichert hatten, verpasste den 15. FC-Rock des FC Germania Meckesheim-Mönchzell in der Auwiesenhalle. Denn es gab dann keine Karten an der Abendkasse mehr. Der von etwa 90 Helfern durchgeführte Konzertabend hat sich zu einer echten Institution entwickelt. Das vierköpfige Organisationsteam um Nicolas Geiss plant bereits die nächste Rock-Nacht im April 2015.

Wegen der vielen positiven Rückmeldungen hatten sich die Organisatoren bemüht, die Showband "Barbed Wire" wieder an die Elsenz zu holen. Mit Erfolg. Einmal mehr warteten die Tauberbischofsheimer mit einer spektakulären Show auf und spielten genreübergreifend eine Coverversion nach der anderen.

Doch zunächst stand eine Änderung auf dem Plan. Wo bisher die regionale Nachwuchsband "Rockabout Aces" das Publikum auf die Hauptgruppe eingestimmt hatte, heizte dieses Mal die Renée-Walker-Band kräftig ein. Zwar hätten die "Asse" ihre Aufgabe in den letzten Jahren überragend erfüllt, so Geiss, "trotzdem wollten wir mit einer neuen Vorband für Abwechslung sorgen". Dass man als Ersatz die Renée-Walker-Band präsentieren konnte, spricht für die zunehmende Bedeutung des FC-Rock.

Frontsängerin Renée Walker hat bereits als Vorband für Größen der Musikszene wie "Uriah Heep" und "Slade" auf der Bühne gestanden. Diesmal war es zwar "nur" der FC-Rock, doch tat dies der Motivation der Band keinen Abbruch. Schon der erste Titel "Wake me up inside" von "Evanescene" ließ keinen Zweifel an der Erfahrung und Qualität der Band aufkommen. Höhepunkt des Auftritts war zweifelsfrei die Interpretation von Rammsteins "Engel", mit einer nahezu perfekten Imitation von Till Lindemann, dem Frontmann der Industrial-Metal-Band. Mit einer rockigen Version von John Denvers "Country Roads" zum Abschluss hinterließ die Vorband ein bestens vorbereitetes Publikum für die Hauptgruppe des Abends.

"Barbed Wire" stand bereits in den Startlöchern und machte von Beginn an deutlich, was man unter einer echten Showband zu verstehen hat. Mit wechselnden Kostümen, Pyrotechnik, Feuersäulen und mit Lasertechnik untermalten die acht Musiker ihre Coverversionen und ließen dabei fast kein Genre aus. So folgten den Interpretationen "Whatever" und "Hi Kids!" des Chart-Rappers Cro, stilecht mit Pandamaske, einige Klassiker der "Böhsen Onkelz".

Schlager und die aktuellen Charts wurden begleitet von den "Toten Hosen", "Rammstein", Christina Aguilera und den "Backstreet Boys". "Barbed Wire" gelang das Kunststück, das gefühlte Durcheinander an Musikrichtungen und Stilen in einen sinnvollen Zusammenhang zu ordnen und somit das Publikum bis spät in die Nacht mitzureißen.