Von Thomas Frenzel

Bammental. Von außen wirkt die Baustelle eher unscheinbar. Kein Wunder: Die Sporthalle, die derzeit an der Ecke von Haupt- und Reilsheimer Straße entsteht, ist im wahrsten Sinne des Wortes tiefer gelegt. Der künftige Besucher betritt sie in Höhe der Empore, wer sie sportlich nutzen will, muss eine Etage tiefer. Doch das ist nicht das wirklich Besondere an dem Projekt: Die moderne Zweifeldhalle, die plangemäß im August fertiggestellt sein soll, ist ein funktionierendes Beispiel von öffentlich-privater Partnerschaft: Gebaut wird sie vom benachbarten Kurpfalz-Internat, genutzt dann auch durch die Gemeinde.

Für den privaten Schulträger und Bauherrn Mario Lehmann lag das Miteinander auf der Hand: Schule wie Gemeinde benötigten weitere Hallenzeiten, sagte er, beide alleine hätten aber nie und nimmer jeweils eine eigene Halle gestemmt. Also taten sich beide zusammen und einigten sich auch bezüglich der Hallenzeiten: Montags, mittwochs und freitags hat hier das Kurpfalz-Internat seinen Sportunterricht, dienstags und donnerstags ist die Gemeinde am Zug. Und die Wochenenden werden nach Bedarf genutzt.

Hierfür steuert Bammental sein Scherlein bei: 860 000 Euro. Lehmann zufolge ist mit dieser Vorauszahlung die Miete für die ersten 20 Jahre gemeindlicher Nutzung abgegolten. Und während derzeit zwischen Schule und Gemeinde noch um die Kostenverteilung bei der Anschaffung von sportlichem Großgerät wie Reck oder Barren noch verhandelt wird, steht die Verteilung der Betriebskosten längst fest. Sie erfolgt nach genutzten Quadratmetern und Zeit.

Das Hallenprojekt selbst schlägt laut Lehmann mit Baukosten von 2,6 bis 2,7 Millionen Euro zu Buche. Von den rund 1000 Quadratmetern Nutzfläche nimmt die eigentliche Sporthalle gut die Hälfte ein. Ausgestattet mit Fußbodenheizung, lässt sie sich per Vorhang in zwei Spielfelder unterteilen. Weitere Flächen nehmen die Umkleide- und Sanitärräume ein, der Aufzug für den barrierefreien Zugang, ein kleines Entree und ein Fitnessraum, der für die Kurpfalz-Schüler reserviert ist. Lehmann: Alles, was eine Schulsporthalle braucht, ist drin, aber kein Luxus.

Für den Schulunternehmer ist die Sporthalle ein Teil der gegenwärtigen Expansionsstrategie am Standort. Vor zwei Jahren erwarb der Kurpfalz-Internat das Areal für 700 000 Euro, inklusive des sich darauf befindlichen "Badischen Hofs". Der Umbau des einstigen Hotels in ein Mädcheninternat mit zusätzlichem Technikraum, Lehrküche und Aufenthaltsraum ist bereits abgeschlossen. Ebenso der Bau des Blockheizkraftwerks, das vom eigentlichen Schulcampus aus die neue Halle mit Fernwärme versorgt und auch für einen 2015 geplanten zusätzlichen Schulhausneubau ausreichend dimensioniert ist.

Das Miteinander von Schule und Gemeinde beschränkt sich Lehmann zufolge aber nicht allein auf das Sporthallenprojekt: Wenn wie geplant die Kreuzung Haupt-/Reilsheimer Straße im nächsten Jahr zu einem Verkehrskreisel umgestaltet und dieser Kreisel in Richtung Hauptstraße verschoben wird, dann steuert das Kurpfalz-Internat die hierfür benötigten Flächen bei.