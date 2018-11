Bammental. (mare) Es wird weiter gewerkelt an der Flüchtlingsunterkunft in der Kriegsmühle zwischen Bammental und Neckargemünd. Und abgebaut. Anfang der Woche hätte man durch einen Kraneinsatz meinen können, dass doch eine zweigeschossige Lösung kommt. Doch dies täusche, wie Silke Hartmann, Sprecherin beim Rhein-Neckar-Kreis, bestätigt: "Stattdessen haben wir die Fläche für die eingeschössigen Container erweitert." Und die sechs bis sieben übrigen Container, die für die zweigeschossige Lösung für rund 100 Flüchtlinge vorgesehen waren und nicht mehr gebraucht werden, werden abmontiert und an die Firma zurückgegeben.

"Ich würde noch nicht sagen: Der Druck ist weg", erklärt Silke Hartmann. Doch da der Kreis im April bisher nur 333 Asylsuchende in vorläufiger Unterbringung verteilen musste, habe der Belegungsdruck etwas nachgelassen. "Das tut uns gut", zeigt sich die Pressesprecherin entsprechend erfreut. "Wir leben nicht mehr quasi von der Hand in den Mund und haben eine Perspektive."

Und die sieht auch so aus, dass der Kreis nun die Möglichkeit hat, mit der Räumung von Notunterkünften zu beginnen. "Das wollen wir nun peu à peu tun und die Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften unterbringen", so Silke Hartmann. Und zu denen gehört auch die Asylcontaineranlage in der Kriegsmühle. Sprich: "Wir werden Bammental auf jeden Fall beziehen."

Insgesamt 7000 Flüchtlinge befinden sich aktuell in der vorläufigen Unterbringung im Rhein-Neckar-Kreis, 2100 davon in Notunterkünften. "Das muss man sich vor Augen führen: Das ist eine mittlere Gemeinde", sagt Silke Hartmann zur Größeneinordnung der Zahl. Weiterhin 80 Flüchtlinge sind künftig für die Bammentaler Kriegsmühle eingeplant. Einen Zeitpunkt zum Einzug wollte Silke Hartmann - eingedenk der langen Vorgeschichte - aber nicht mehr nennen. "Darauf lasse ich mich nicht mehr festnageln."