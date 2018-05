Von Nikolas Beck

Bammental. Die Gemeinderäte schienen Spaß zu haben. Zu später Stunde wurde in der jüngsten öffentlichen Zusammenkunft des Gremiums gescherzt und gelacht. Mit einer sympathischen Portion Selbstironie wurde am Ratstisch - nicht zum ersten Mal - über die Gestaltung des Kreisverkehrs in der Reilsheimer Straße diskutiert. 22.40 Uhr zeigte die Uhr, als Albrecht Schütte (CDU-BV) trotz aller Gaudi darum bat, zu Potte zu kommen.

Doch der Reihe nach: Zum Thema Kreisel haben bereits zahlreiche Veranstaltungen stattgefunden. Auf Einladung der Fraktionen und auch ein offizieller "Workshop" der Gemeinde. Nun stellte Architektin Anke Rupp-Neff die Ergebnisse dieses Workshops sowie zwei Entwürfe vor. Ihr Ziel sei es, eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen. Wolle man die Kreiselfläche in Feinsplitt mit Gesteinsarten aus den Partnerstädten anlegen, durchzogen mit dem Jahreswechsel entsprechenden Blumen? Oder lieber die gesamte Fläche mit Blumen gestalten, die alle drei Monate gewechselt werden, was durch Pflanzungen und Bewässerung natürlich einen erhöhten Pflegeaufwand mit sich bringen würde?

Allerdings konnten die Räte beiden Entwürfen - einerseits in Terrassenform, bei der sich die verschiedenen Stufen über die Partnerstädte definieren, andererseits eine Hügelfläche, auf der mit Glassteinen die Namen von Vertus und Demitz-Thumith geschrieben stehen - nur wenig abgewinnen. Rüdiger Heigl (SPD) war der erste, der Einspruch erhob: Zu "protzig" und zu "kitschig" fand er vor allem die beleuchteten Glasbausteine. Außerdem solle man nicht zwanghaft versuchen, die Partnerstädte im Kreisel zu würdigen, so Heigl.

Wilhelm Müller (CDU-BV) sprach sich für einen Lindenbaum in der Kreiselmitte aus wie er auch im Wappen Bammentals zu finden ist. Warum man allerdings in Zeiten, in denen Flachdächer begrünt werden müssen, einen neuen Kreisverkehr mit Schotter schmücken will, blieb ihm ein Rätsel. Fotios Dimitriou, dessen Pro-Bamental-Fraktion sich intensiv mit der Kreiselgestaltung auseinandergesetzt hatte, brachte ob der "zentralen und wichtigen Lage" des Kreisels sogar ins Gespräch, eine Bürgerversammlung einzuberufen. Das war Architektin Rupp-Neff allerdings zu viel des Guten. "Wir können nicht immer von vorne anfangen, sonst haben Sie nächstes Jahr noch keinen Kreisel", sprach sie ein Machtwort.

Weil aber offensichtlich jeder Rat eine eigene Auffassung hatte, wie der vor zwei Jahren fertiggestellte Kreisverkehr künftig aussehen solle, halfen auf Albrecht Schüttes Wunsch nur noch zahlreiche Abstimmungen - die zur allgemeinen Erheiterung beitrugen. 8:6 lautete das Votum für einen Baum in der Mitte. Aber welche Baumart? Die Mehrheit wollte eine Linde. Abermals 8:6 endete die Abstimmung für eine Hügelfläche, gegen die Terrassenform. Abgestimmt wurde auch über Schottersteine der Partnergemeinden, wofür sich ebenso eine Mehrheit fand wie für eine Beleuchtung - diese allerdings nur am Baum.

Somit hat Anke Rupp-Neff also klare Anweisungen für einen neuen Entwurf und das Kapitel Kreisel kann schon bald ein Ende finden. Sollte man meinen. Denn auch das Landratsamt hat eine Stellungnahme abgegeben. Aus Sicherheitsgründen dürfe ein Baumstamm in der Mitte eines Kreisverkehrs einen Durchmesser von maximal acht Zentimetern haben. Ob sich solch ein Lindenbaum finden wird?