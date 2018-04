Bammental. (nah) Der neue Jugendtreff hatte gerade geöffnet und schon kommen regelmäßig bis zu 20 Kinder und Jugendliche, vor allem im Alter von zwölf bis 14 Jahren. Kein Wunder bei den abwechslungsreichen Workshops, die die jungen Leute besuchen können. Sie können sich im Breakdance probieren, Film- und Fotoarbeiten kennenlernen und auch mal an einer Disco teilnehmen, mal in Neckargemünd, mal in Bammental. Dazu werden die Schüler abgeholt und wieder nach Hause gebracht.

Diese Bereicherung im Angebot für die Jugendlichen ist der sozialpädagogischen Rundumbetreuung durch die "Route 77" der SRH zu verdanken. Seit dem Schuljahr 2012/13 zeichnet das Team Michaela Hamberger und Michael Neuhaus von der "Route 77" für die Schulsozialarbeit verantwortlich, für die Jugendbetreuung im Jugendtreff und auch im schulischen Umfeld. Sie betreuen die Schüler in der Schule und unterbreiten in den zweimaligen Öffnungsterminen des neu eröffneten Jugendtreffs in der Waldstraße mittwochs um 18 und freitags um 17.30 Uhr sportliche und spielerische Freizeitangebote wie Fußball, Basketball, Skaten, Darts, Kicker-Turniere, Mal- und Bastelaktionen und Spiele jeder Art.

Zur offiziellen Übergabe des Jugendtreffs dieser Tage kamen Bürgermeister Holger Karl, Gemeinderäte aller Parteien, die Kinder, Vertreter der "Route 77" und Heike Trabold als Vertreterin der SRH-Schulen. Bürgermeister Holger Karl betonte, er habe in der SRH einen kompetenten Partner gefunden, er freue sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Projektleiter Andreas Farrenkopf von der "Route 77" wies auf die gute Vernetzung durch die Schule und die Jugendarbeit in Neckargemünd und Bammental hin. Dadurch sei es möglich, Kindern, die gemeinsam in die Schule gehen, auch in der Freizeit gemeinsame pädagogisch sinnvolle Aktivitäten zu bieten. Dies ist nun der dritte Standort, bei dem die SRH ein Rundumkonzept anbiete.

Rüdiger Heigl von der SPD übergab einen Scheck in Höhe von 500 Euro, die für Aktivitäten im Jugendtreff Verwendung finden sollen. Die Kinder applaudierten lautstark. Jetzt durfte die Eröffnung der neuen Einrichtung auch mit einem flotten Rap-Text der Schüler gefeiert werden. Der kleine Beitrag rundete die Feierstunde ab.