Von Nikolas Beck

Bammental. Manchmal mache die Realität der Planung einen Strich durch die Rechnung, sagte Ortsbaumeister Oliver Busch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Hatte das Gremium nach langer Diskussion erst in seiner Aprilzusammenkunft beschlossen, wo die beiden neuen Lindenbäume auf dem Vorplatz des Rathauses künftig stehen sollen, mussten sich einige Räte vor der Mai-Sitzung die Augen reiben. Am Vortag waren die beiden Bäume zwar gepflanzt worden - allerdings nicht dort, wo sie die Mehrheit des Gemeinderats eigentlich haben wollte.

Man sei auf verschiedene Leitungen gestoßen, die nicht in den Plänen vermerkt waren, erklärte Busch. Ein Leerrohr, das unproblematisch gewesen sei, zwei Telekomleitungen, von denen einer unbedingt aus dem Weg gegangen werden musste, sowie eine Strom- und eine Abwasserleitung, die ebenfalls bleiben musste. Also wurde das Baumduo etwas nach rechts versetzt, was dazu führt, dass die Zufahrt der Rathausparkplätze nun doch weiterhin seitlich an den Bäumen und direkt am angrenzenden Café vorbei führt. Ursprünglich wollte man diese zwischen den Bäumen schräg über den Rathausplatz verlaufen lassen.

Dass ihr Beschluss nicht umgesetzt werden konnte, störte die Räte allerdings kaum. Im Gegenteil: Elisabeth Hanne (UWB) fand die Positionierung ganz toll. Außerdem sei sie positiv überrascht gewesen, dass die Bäume bereits eine stattliche Größe hätten. Ihren lobenden Worten an den Obst- und Gartenbauverein - die stellvertretend Wilhelm Müller (CDU/BV) entgegennahm - konnten sich Hannes Ratskollegen nur anschließen. Eine Linde hatte der Verein gestiftet.

Nun sollte am Ratstisch der nächste Schritt auf dem Weg zu einem runderneuerten Platz im Ortszentrum zur 1000-Jahr-Feier der Gemeinde im Juli gegangen werden. Oliver Busch umriss die weiteren Vorhaben. So sollen unter beiden Bäumen Sitzgelegenheiten errichtet werden, wobei sich die Gemeinde um den einen und das Café um den anderen kümmern wird. Außerdem wolle man die dortige Bushaltestelle "Rathaus" versetzen. Diese soll raus aus der Kurve und weiter Richtung Bäckerei wandern. Auch die Telefonzelle wird einen neuen Standort bekommen.

Doch zunächst hatte das Gremium über die zukünftige Positionierung von Mai-, Kerwe- und Christbaum zu entscheiden. Der Verwaltungsvorschlag: Dort, wo bis zum vergangenen Jahr die alte kranke Rathauslinde stand, wurden kürzlich die Wurzeln entfernt. Die Pflanzgrube könne man nun nutzen, um das nötige Fundament einzubringen. Diesem Vorschlag schloss sich die Mehrheit bei jeweils zwei Enthaltungen und Gegenstimmen auch an.

Bezüglich der weiteren Platzgestaltung herrscht allerdings noch Redebedarf. Wilhelm Müller sprach sich gegen den Stamm umschließende Rundbänke aus, da man sich auf diesen nur schlecht anschauen könne beim Unterhalten. Anette Rehfuss sorgte sich um die wartenden Menschen an der Bushaltestelle, die an der neuen Haltestelle kaum noch Schutz vor Regen hätten. Hier versprach Bürgermeister Holger Karl - wenngleich die Haltestelle noch nie überdacht war - über einen Schutz nachzudenken. Und Wolfgang Ziegler (Pro Bammental) wollte die Überlegungen, eine öffentliche Toilette im Ortszentrum zu errichten, vorziehen, wenn man ohnehin gerade dabei sei, den Rathausvorplatz neu zu gestalten.