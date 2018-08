Bammental. (nah) Die Anwohner und die Vereine, die die Bammertsberghütte gerne als Grillplatz nutzen, sind verärgert: Seit der umfangreichen Abholzaktion des Forsts auf dem Bammertsberg ist der mit Bäumen und Büschen bewachsene Hang gesperrt und eine Freizeitnutzung der Hütte untersagt. Der Grund: Einige Felsbrocken waren lose geworden und hinabgerutscht. So kam es zu einem Nutzungsverbot und ein Absperrzaun wurde aufgestellt. Gemeinderäte und Anwohner waren bei einer Waldbegehung mit Entscheidungsträgern der Forstwirtschaft unterwegs und fragten kritisch nach, um die Interessen des Naturschutzes und der Erholungssuchenden zu vertreten.

Wenn es nach dem Forst geht, sagten Revierförster Uwe Reinhard und der Leiter des Forstbezirks Odenwald, Manfred Robens, kann die Absperrung entfernt und die Hütte wieder freigegeben werden. Eine andere Meinung vertritt das Bauamt der Gemeinde. Diplom-Geologe Bernd Kippenhan sieht in dem Hang durchaus Gefahrenpotenzial. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen.

Ein weiteres Ärgernis ist die Zerstörung der Waldwege durch die schweren Fahrzeuge der Holzabfuhr. Wo vorher ein schöner Spazierweg war, mussten Waldbesucher mit tiefen, ausgefahrenen und matschigen Rillen auf den Wegen klarkommen. Mittlerweile hat der Forst reagiert und die Abfuhrwege wiederhergestellt. Die Fachleute baten um Verständnis darum, dass dies nicht geschehen könne, solange die Holzabfuhr andauere. Konflikte gibt es nicht nur in diesem Waldbereich und gerade deshalb wollte die Forstverwaltung mit der öffentlichen Waldbegehung aufklären.

Noch ist die Holznutzung am Bammertsberg nicht komplett abgeschlossen. Da sich am westlichen Waldrand des Bammertsbergs ein Neubaugebiet in Waldnähe entwickelt, hält der Forst die zeitige Entfernung der Randbäume für geboten, da sie mit einem Alter von 160 Jahren nahe an der Zerfallphase sind.

An anschaulichen Beispielen vor Ort zeigten Uwe Reinhard und Manfred Robens die Entwicklung noch junger Bestände: neu gepflanzte Bäume sowie im Alter von neun Jahren, von zehn bis 20 Jahren und von zehn bis 28 Jahren. Die Pflanzfläche Bammertsberg erstreckt sich über 6,3 Hektar. Etwa 1,4 Hektar verblieben nach der teilweisen Räumung im November 2011 als Altholzinseln.

Der freiwillige Nutzungsverzicht der Gemeinde zugunsten einer von Alt- und Totholz besiedelten Flora und Fauna liegt bei rund 10.000 Euro. Vom Gemeinderat war die Ausarbeitung eines Alt- und Totholzkonzepts gewünscht, auf das die Forstverwaltung bei der Waldbegehung ebenfalls einging.

Die natürliche Buchenverjüngung dominiert im Bammentaler Wald die Pflanzfläche, in die zusätzlich Douglasien und Lärchen eingepflanzt wurden, um eine Monokultur zu verhindern und den Bestand aufzuwerten. Revierförster Reinhard zeigte auf, dass die in der zehnjährigen Forsteinrichtung festgelegten Ziele den Holzvorrat im Blick haben.

Im Vergleich zum Jahr 1838 mit einem Holzvorrat von damals 195 Festmetern pro Hektar konnte dieser auf 391 Festmeter pro Hektar im Jahr 2005 nahezu verdoppelt werden. Die Zahlen verdeutlichten eindrücklich, welches Zuwachspotenzial im Bammentaler Wald steckt, denn auch die Holznutzung stieg in den vergangenen 176 Jahren deutlich an.

Der wachsende Verbiss durch Rehwild war ein weiteres Thema. Die Population des Rehwilds nimmt trotz der Abschusszahlen von 170.000 Rehen in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr weiter zu und damit auch der Wildverbiss an allen Bäumen, die nicht Buche heißen. Das führe zum Verlust seltener Waldbäume und krautiger Pflanzen, dem nur durch eine stärkere Bejagung beizukommen ist.