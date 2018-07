Zügig voran schreiten die Arbeiten auch an dem neuen Kreisel im Bereich der Hauptstraße in Bammental. Foto: Alex

Bammental. (nah). Die eine Baustelle ist kaum fertig, da steht schon die nächste im Blickfeld. Das Team von Bauamt und Bauhof haben momentan alle Hände voll zu tun. Das wurde einmal mehr in der Gemeinderatssitzung deutlich, als der Baumamtsleiter und Diplom-Geologe Bernd Kippenhan seinen Sachstandsbericht zur Hauptstraßensanierung, der neuen Fußgängerbrücke am Anna-Scherer-Haus über die Elsenz und zum erfolgreich abgeschlossenen Einbau der Fischtreppe ablieferte.

Bürgermeister Holger Karl und der Gesamtgemeinderat zeigten sich nach der eindrucksvollen Berichterstattung deshalb voll des Lobes über die engagierte Leistung. Bürgermeister Karl sprach von einer großen Herausforderung. Dass alles ordentlich verlaufe, verdanke man Bauamtsleiter Bernd Kippenhan und Bauhofleiter Bernhard Diehm.

In die letzte Phase geht die Sanierung der Hauptstraße, die schon weit gediehen ist. In etwa vier Wochen sollen laut Plan der Abschluss der Sanierung und die Wiedereröffnung der Hauptstraße gefeiert werden. Aber bis es so weit ist, gilt es noch einige Anschluss- und Pflasterarbeiten zu erledigen. Die zweite Deckschicht ist im Bereich der Fahrbahn aufgebracht. Die dritte wird nun folgen. Die Pflasterarbeiten im Gehwegbereich sind bis auf kleine Anpassungsarbeiten fertig gestellt.

Leider musste im Zuge der Arbeiten die Platane an der Rewe-Einfahrt weichen. Die Wurzeln des Baumes reichten zu weit in den überplanten Straßenbereich hinein, so dass er gefällt werden musste. Eine Fachfirma übernahm diese Aufgabe. Inzwischen wurde der schräge Grünbereich mit Palisaden abgestützt. Die Erde wird dort noch abgetragen und dann der verbleibende Bereich wieder eingegrünt.

Auch die Wasserleitungen, die im Zuge der Sanierung neu verlegt wurden, konnten nach mehreren Spülungen in einen keimfreien Zustand gebracht und die Decke der Reilsheimer Straße im Bereich der Eisenbahnunterführung komplett geschlossen werden. Um sich alle Optionen für die spätere Kreiselgestaltung offen zu halten, wurden Wasser- und Abwasserleitungen hierher genauso wie eine Stromversorgung gelegt. Vorerst wird der Kreisel aber erst einmal ausgeschottert.

Neue Straßenleuchten vom Typ Stela Long wurden schon aufgestellt. Allein im Bereich des Kreisels sind das vier große Leuchten auf sechs Meter hohen Masten und acht kleinere, die die Fußgängerübergangsbereiche erhellen.

Die Asphaltierung im Bereich des Kreisels und der Hauptstraße wird am 30. September jeweils halbseitig erfolgen. Am Dienstag, 1. Oktober, wird die Rewe-Auffahrt ganztägig im Zuge der Asphaltierungsarbeiten gesperrt und nicht befahrbar sein. Die Verkehrsinseln, die ein Überqueren der Straßen für Fußgänger im Bereich des Kreisels erleichtern, werden auf der letzten Deckschicht verankert und aufgeklebt. Auf einem Flies wird dann eine kleine Grünanlage aufgebaut. Auf Bitte von Anette Rehfuss (Grüne) versprach Bernd Kippenhan, sich um die Begehbarkeit der geschotterten Gehweg- und gesperrten Fahrbahnbereiche durch Anwohner des Anna-Scherer-Hauses zu kümmern.