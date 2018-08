Bammental. (pol) Fünf Leichtverletzte und rund 13.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagmittag an der Kreuzung B 45 und L 600. Laut Polizeibericht bog ein 19-jähriger Mitsubishi-Fahrer kurz nach 13 Uhr von der B 45 nach links in Richtung Klärwerk ab. Zwar zeigte die Ampel grün, jedoch nur für den Geradeaus-Verkehr. Möglicherweise war diese Verwechslung der Grund, dass der Fahrer den Vorrang einer entgegenkommenden VW-Touran-Fahrerin missachtete. Diese führ geradeaus in Richtung Neckargemünd und beiden Autos kollidierten auf der Kreuzung.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 19-Jährige Mitsubishi-Fahrer und sein elf Jahre alter Beifahrer, sowie die 31-jährige Touran-Fahrerin und ihre beiden Kinder (drei und fünf Jahre) leicht verletzt. Die fünf Verletzten kamen per Rettungswagen zur Untersuchung in umliegende Kliniken. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Bammental war mit vier Fahrzeugen vor Ort, sicherte die Unfallstelle und säuberte die Fahrbahn.