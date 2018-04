Von Karin Katzenberger-Ruf

Bammental. "Vorsicht, tief bücken und Kopf einziehen", so lautete das Kommando. Anders kämen die Gäste auch gar nicht an die Girard-Turbine ran. Das Wunderwerk der Technik steht bei Valentin Schnitzer quasi unter der Treppe. Schließlich wohnt er mit seiner Frau seit rund drei Jahrzehnten in der ehemaligen Bammentaler "Papiermühle". Da der Diplom-Ingenieur mit seiner Firma "Hydro-Power" auf neue Energiesysteme, Kleinwasserkraft- und Pumpenanlagen spezialisiert ist, ist das Anwesen an der Elsenz Wohn-und Arbeitsstätte in einem. Alle zwei Jahre gibt es hier zum Mühlentag einen "Tag der offenen Tür".

Nur: Ein Mühlrad drehte sich dort nie. Nachdem sich in Bammental vor 150 Jahren die "Gebrüder Scherer" mit einer Tapetenfabrik angesiedelt hatten, kauften sie 1873 das Gelände an der sogenannten Wässerungsschleuse, um besagte "Papiermühle" plus Wasserkraftwerk zu errichten. Für den Bau war bereits ein sogenanntes "oberschlächtiges Wasserrad" genehmigt: Dabei stürzt Wasser von oben auf das Rad. Doch der Franzose Louis-Dominique Girard hatte bereits die Turbine entwickelt. Also entschied sich das Unternehmen für die damals moderne Art der Energiegewinnung. Bis 1920 war die Turbine im Einsatz. In dritter Generation ist seit 1956 eine Kaplan-Turbine im Einsatz, die nach einer Überholung 2005 bis heute Energie für den Eigenbedarf und die Einspeisung ins Netz liefert. Etwa so viel, wie 100 Haushalte in einem Jahr verbrauchen.

Der Mühlentag ist auch stets eine gute Gelegenheit, die Projekte des Vereins "Licht für Afrika" vorzustellen. Dieser sorgt auf dem anderen Kontinent durch den Bau einfacher Wassermühlen für die Elektrifizierung kleiner Siedlungen.

Mal selbst den Mahlstein in Bewegung setzen? Das war auf dem Gelände bei einer Versuchsstation möglich, an der Erwachsene wie Kinder ihren Spaß hatten. Als im 19. Jahrhundert Mühlen durch Dampfmaschinen, Verbrennungsmotoren oder eben Wasserturbinen angetrieben wurden, war das ein großer Schritt Richtung Industrialisierung, die manchen Müllerfamilien die Existenzgrundlage raubte. Stattdessen entstanden Großmühlen in Mannheim. Die "Papiermühle" in Bammental liegt äußerst idyllisch. Eben an der "Wässerung", wo Bauern einst die Elsenz anstauten, um die Wiesen auch in heißen Sommern feucht zu halten.