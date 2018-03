Von Christoph Moll

Bammental/Heidelberg. "Do henn se mich halt verwischt." Diese Aussage in Dialekt zitierte Richterin Adelinde Neureither aus einem psychologischen Gutachten. Der Satz stammt von einer inzwischen 83-jährigen Frau. Eine Seniorin, die fast zwei Jahre lang in Bammental Dutzende Autos zerkratzt und die Polizei auf Trab gehalten haben soll. Mit einer älteren Frau hatten die Beamten kaum gerechnet, als sie im November 2014 zuschlugen. Wochenlang wurde verdeckt ermittelt, dann wurde die "Ritzerin" auf frischer Tat beim Zerkratzen eines Autos ertappt. In ihrer ersten Vernehmung hatte die Bammentalerin 25 von 107 Fällen eingeräumt. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf über 100 000 Euro.

Genau um diesen letzten Fall der Serie ging es nun in einem Schadensersatzprozess vor dem Heidelberger Amtsgericht. Ein 48-jähriger Bammentaler wollte nicht auf dem entstandenen Lackschaden über dem hinteren linken Radkasten seines Ford Focus von rund 1000 Euro sitzen bleiben und klagte auf Schadensersatz.

Wer ist die Seniorin, was hat sie zu den Sachbeschädigungen bewogen? Eine direkte Antwort auf diese Fragen gab es vor Gericht nicht, denn die 83-Jährige erschien nicht zur angesetzten Güteverhandlung. Ihr Anwalt Hans-Jürgen Hexel aus Heidelberg legte ein ärztliches Attest vor, indem ein persönliches Erscheinen als "nicht zumutbar erachtet" wird, wie Richterin Neureither verlas. "Das ist sehr vorsichtig ausgedrückt und heißt nicht direkt, dass sie nicht verhandlungsfähig ist", stellte sie fest. Das psychologische Gutachten habe der Seniorin Geschäfts- und Prozessfähigkeit bescheinigt, sie habe bewusstseinsklar gehandelt, ihre Wahrnehmung sei ungestört.

Anwalt Hexel merkte an, dass ein anderes Gutachten eine eingeschränkte Schuldfähigkeit attestiere. "Es macht keinen Sinn, weiteres Geld auszugeben", meinte er. Man werde nicht klären können, warum eine über 80-Jährige, die sich nie etwas zu Schulden kommen ließ, auf die Idee kam, Autos zu zerkratzen. Richterin Neureither meinte, dass die Beklagte gegenüber dem Gutachter klare Angaben gemacht habe. So habe sie gesagt, dass sie immer einen Stein dabei hatte und immer geschaut habe, dass sie beim Kratzen nicht gesehen wird.

Adelinde Neureither, dienstälteste Richterin am Heidelberger Amtsgericht, meinte, dass sie noch keinen Fall hatte, bei dem ein Auto mit einem Stein zerkratzt worden ist. Um sich ein Bild vom Schaden zu machen, wurde das vor dem Gericht geparkte Auto in Augenschein genommen. Anwalt Hexel sagte, dass seine Mandantin keine Erinnerungen mehr an diesen konkreten Fall habe. Eine Tat mit Nichtwissen zu bestreiten, sei hier wie ein Geständnis, meinte Richterin Neureither. Gegenüber der Polizei und dem Gutachter habe sich die Seniorin erinnern können.

Hans-Jürgen Hexel betonte, dass seine Mandantin nur eine Rente von 500 Euro bekomme. Das Haus habe ihr Mann schon vor über zehn Jahren der Tochter überschrieben. "Es ist kein Geld vorhanden." Bisher habe die Tochter alles gezahlt, doch diese sage auch, dass irgendwann Schluss sei. Dies gelte es alles zu überprüfen, kündigte Klägeranwalt Kai Spirgath an. Vielleicht könne die Tochter ja noch etwas "drauflegen". Dazu Hexel: "Es gibt keine Sippenhaft."

Richterin Neureither bewertete die Taten als "Hilferuf". Die Seniorin habe zwar noch eine Aufgabe und versorge ihren Mann, aber es werde Frust deutlich. "Man sagt ja: Im Alter werden viele bösartig." Das Gutachten sehe aber keinen Krankheitswert. "Das war geplant", meinte auch Klägeranwalt Spirgath.

Richterin Neureither resümierte, dass eine gütliche Lösung nicht in Sicht ist. Sie gab der Klage statt - mit Ausnahme der sogenannten Verbringungskosten, die erst beim Lackieren anfallen. Die Seniorin muss etwa 900 Euro zahlen. Ob sie das wirklich kann, wird sich nun bei der Vollstreckung zeigen. Entscheidend für das Urteil sei gewesen, dass man eine Tat nicht mit Nichtwissen bestreiten könne, wenn man einmal Erinnerungen hatte, so Neureither. Die Richterin: "Die Erinnerungslücke nehme ich ihr nicht ab."

Beim Amtsgericht sind übrigens noch weitere Verfahren anhängig, bei denen der Nachweis jedoch wohl schwieriger wird als in diesem Fall, bei dem die Seniorin in flagranti erwischt worden ist. Viele Betroffene scheuen sich offenbar vor Klagen, weil sie nicht auf den Kosten sitzenbleiben wollen.

Übrigens: Auch ein Strafverfahren läuft gegen die 83-Jährige. Dieses ruht derzeit allerdings, nachdem der Anwalt Widerspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt hatte.