Von Sabine Geschwill

Leimen. Trotz guter Bewertungen der Badnutzer für den Bäderpark bleibt dieser mit seinem jährlichen Zuschuss von etwa zwei Millionen Euro das Sorgenkind der Stadt. Eine Summe, die den kommunalen Haushalt Leimens erheblich belastet. Um den Bäderpark zukünftig erhalten zu können, wurde ein Maßnahmenkatalog zur Kostensenkung beschlossen. Die Maßnahmen beinhalten neben einem effektiven und wirtschaftlichen Personal- und Energieeinsatz auch Einschnitte bei den Eintrittspreisen und dem Parallelbetrieb von Hallen- und Freibad. Die Kundenumfragen in Sauna, Frei- und Hallenbad, bei denen die Leistungen selbstkritisch hinterfragt wurden, hätten dabei geholfen, die zwingend notwendigen Änderungen und Einsparungen so sanft und moderat wie möglich umzusetzen.

Zunächst wurden zum 1. Januar 2013 die Eintrittspreise geringfügig erhöht: Erwachsene zahlen jetzt 3,20 Euro und damit 40 Cent mehr als vorher. Ermäßigte zahlen 20 Cent und Kinder von 7 bis 13 Jahren nur zehn Cent mehr. Das Frühschwimmerticket kostet nun 1,70 Euro, die Happy-Hour-Karte 1,50 Euro. Die Jahreskarte für Familien kostet 240 Euro, für Erwachsene 120 Euro, für Ermäßigte 90 Euro und für Kinder 60 Euro. Leichte Preiserhöhungen gibt es auch im Saunabereich. "Wir wollen günstig sein, aber nicht billig", erklärte Bäderparkchef Rudi Kuhn bezüglich der moderaten Anhebung der Eintrittspreise. Man erhofft sich unter anderem dadurch Mehreinnahmen von mindestens 12.000 Euro.

Veränderungen wird es auch bei der Schließungszeit von Hallenbad und Sauna während der Freibadsaison geben - sie wird nämlich verlängert. Das bedeutet, dass der personal- und kostenintensive Doppelbetrieb deutlich eingeschränkt wird. Dadurch seien Einsparungen von rund 100.000 Euro möglich. Das Hallenbad bleibt somit während der kommenden Freibadsaison vom 27. Mai bis zum 9. September geschlossen. Die Sauna schließt in den Sommerferien vom 22. Juli bis 9. September. Schul- und Vereinsschwimmen wird in der Schließungsphase des Hallenbades in den geheizten Becken des Freibades stattfinden. Diese Maßnahme sei mit den Schulen und Vereinen abgestimmt, gaben Bürgermeisterin Claudia Felden und Betriebsleiter Rudi Kuhn bekannt. Beibehalten wird der frühe Start in die Freibadsaison. Das Freibad wird - nach erfolgreichem Test im vergangenen Jahr - am 27. April öffnen.

Kuhn lobte den Einsatz der Vereine Schwimmklub Neptun, Tauchsportclub und DLRG Leimen. Sie unterstützen jedes Jahr während der Sommersaison den Badebetrieb durch ihre ehrenamtliche Beckenaufsicht im Freibad. 1200 Stunden wurden von den Vereinsmitgliedern im letzten Jahr an den Wochenenden abgeleistet. Dieser Einsatz hilft der Stadt erheblich beim Kostensparen.