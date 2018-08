Wiesenbach. (ke) Was bringt eine neue Ortsmitte, wenn immer noch alte Zustände herrschen? Vor wenigen Wochen hat Wiesenbach den "Platz der Freundschaft" neben dem Rathausplatz eingeweiht. Und der kommt gut an. Besonders in diesen Spätsommertagen zieht es die Menschen dort hin, um ein Eis in der Sonne zu genießen, Kinder rennen umher und spielen. Das Einzige, was stört, ist der Verkehr. Deshalb will sich die Gemeinde erneut dafür starkmachen, in der Rosenstraße einen verkehrsberuhigten Bereich zu schaffen.

Rückblick: Bei der Verkehrstagfahrt im November 2013 war die Verkehrskommission zu dem Schluss gekommen, dass in der Rosenstraße zwischen dem Rathausplatz und dessen Erweiterung, nunmehr "Platz der Freundschaft" genannt, die gefahrenen Geschwindigkeiten bereits sehr gering seien. Deshalb sei die Sicherheit "im derzeitigen Zustand gewährleistet", hieß es. Die Ausweisung eines verkehrsberuhigten Bereiches wurde abgelehnt.

Das stieß bei vielen Bürgern auf Unverständnis und hat die SPD-Fraktion sowie die Gemeinderatskandidatinnen Martina Berger und Jule Pavlik sowie den Kandidat Claus Hartmann veranlasst, Unterschriften zu sammeln. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat die SPD nun den Antrag vorgelegt, dass sich Gemeinderat und Verwaltung dafür einsetzen sollen, dass der Bereich Rosenstraße am Rathausplatz als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen wird.

Mit der Erweiterung des Rathausplatzes habe der Gemeinderat dessen "Mittelpunktcharakter" ausbauen und weiter beleben wollen, wurde argumentiert. Die Belebung sei durch die Ansiedlung des Eiscafés "Tremiti" erfolgreich umgesetzt worden. SPD-Fraktionssprecher Jürgen Berger verwies bei seinen Erläuterungen auf rund 400 Unterschriften, nicht nur von Wiesenbachern, sondern auch von auswärtigen Gästen des Eiscafés.

In dem Antrag wird darauf verwiesen, welche Gefahren drohen, wenn Kinder zwischen den parkenden Autos zwischen dem Rathausplatz und dem Platz der Freundschaft wechseln. Als Beleg wurden Notbremsungen und Beinahezusammenstöße angeführt. Ein verkehrsberuhigter Bereich würde die Sicherheit eindeutig verbessern. Dann dürfte dort nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden und die Fußgänger dürften die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen.

Dass Handlungsbedarf besteht, bestätigte der einmütige Beschluss des Gemeinderats. Geschlossen standen die Fraktionen dahinter, die Ausweisung eines verkehrsberuhigten Bereichs in der Rosenstraße am Rathausplatz im Rahmen einer Verkehrstagfahrt erneut zu beantragen. Bürgermeister Eric Grabenbauer bestärkte die Entscheidung mit dem Hinweis, dass die Verwaltung dem Antrag voll und ganz zustimme.

Wichtig dürfte sein, dass die Verkehrstagfahrt in der warmen Jahreszeit stattfindet. Denn dann ist in dem Bereich wegen des Eiscafés besonders viel los.